مصطفى صالح



كشفت بيانات رسمية حصلت عليها «الأنباء»، أن متوسط حجم اقتراض المواطنين يوميا من البنوك التجارية لترميم أو شراء سكن خاص بلغ 4.6 ملايين دينار.



وأظهرت البيانات أن حجم القروض الإسكانية التي حصل عليها المواطنون من البنوك التجارية بالكويت خلال 2021، بلغت نحو 1.5 مليار دينار خلال الفترة من يناير حتى نهاية نوفمبر 2021.



وبحسب البيانات الصادرة عن بنك الكويت المركزي، فقد بلغ إجمالي القروض المقسطة بنهاية نوفمبر الماضي مستوى 14.2 مليار دينار، وهو أعلى مستوى لها خلال العقد الماضي، لتحقق بذلك قفزة بنسبة 12%، مقارنة مع مستوى 12.7 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2020.



وتعد القروض المقسطة قروضا شخصية طويلة الأجل، يستخدمها العميل لأغراض غير تجارية وعلى وجه الخصوص ترميم أو شراء سكن خاص، وتسدد على أقساط شهرية خلال فترة لا تتجاوز 15 سنة.



جدير بالذكر، أن بنك الائتمان الكويتي يمنح المواطنين قرضا بقيمة 70 ألف دينار لشراء أو بناء أو ترميم سكنهم الخاص، ولكن قيمة هذا القرض قد تكون غير كافية للكثير من المواطنين لبناء منزل جديد، وبالتالي يلجأون الى البنوك التجارية للحصول على قرض سكني إضافي تحت مسمى القرض المقسط، وذلك لاستكمال بناء البيت.