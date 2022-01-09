فوز طرازين من سيارات العلامة الصينية بأفضل سيارة وتصميم لعام 2022

الفوز المستحق بالجوائز بفضل التقنيات الرائدة التي تستخدمها GAC MOTOR



تأكيدا على التفوق والتميز الذي تتمتع به، اختتمت مجموعة GAC MOTOR الصينية عام 2021 بالفوز بثلاث جوائز مرموقة ضمن إطار جوائز (Xuanyuan Award) التي تقدمها Auto Business Review وEFS Consulting.



وفاز طراز EMPOW بجائزة سيارة العام وأفضل تصميم لعام 2022، بينما فازت سيارة Aion V Plus بجائزة أفضل 10 سيارات في 2022.



وتهدف نسخة جوائز 2022 إلى تعزيز جودة واستدامة وتنافسية صناعة السيارات الصينية التي باتت تحظى بانتشار قوي في الأسواق العالمية بفضل ما تتمتع به من جودة وتكنولوجيا عالمية تتوافق مع أعلى المعايير الدولية.



وتعقيبا على الجوائز الثلاث، قالت شركة المطوع والقاضي، الموزع المعتمد لعلامة GAC MOTOR في الكويت، في بيان صحافي إن الفوز بجائزتي أفضل سيارة وتصميم عام 2022 يعود إلى المحركات التي تتمتع بها سيارات العلامة الصينية التي تعد واحدة من أفضل عشرة محركات في الصين، وأيضا بفضل تقنية GAC MOTOR الرائدة.



وأضافت الشركة أن تقييم Auto Business Review وEFS Consulting لقوة السيارات استند إلى آراء خبراء معتمدين في لجنة التحكيم.



وأكدت أن عام 2021 كانت نتائجه ممتازة بالنسبة لشركة GAC MOTOR في منطقة الشرق الأوسط، حيث كانت أرقام المبيعات لهذا العام متقدمة على الشركات المنافسة، وتجاوزت الأهداف الداخلية.



وأضافت أنه تم إطلاق كل من طرازي GS4 وGA6 الجديدتين كليا، حيث حظيتا باهتمام واسع النطاق من وسائل الإعلام المحلية الخاصة بالسيارات.



وأوضح البيان أن الشراكة الوثيقة بين «المطوع والقاضي» و«GAC MOTOR» ينعكس إيجابا على العملاء في الكويت، من خلال توفير أفضل السيارات من جميع الفئات وأفضل الخدمات، خصوصا وأن أسطول العلامة في توسع مستمر خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس الحرص على إرضاء أذواق العملاء من مختلف الشرائح.



تقدير عالمي



تجدر الإشارة إلى أن شركة «المطوع والقاضي» حصدت في الفترة الأخيرة لقب أفضل وكيل لـ «GAC MOTOR»، كما حصلت العلامة الصينية على لقب «J. D Power» للتميز والجودة للسنة الثامنة على التوالي، في إنجاز يعكس مواصلة استثمارات العلامة في مواكبة التطورات العالمية في عالم القيادة.



وقفزت الشركة 30 مركزا إلى المركز 176 عالميا على قائمة «فورتشن 500» لأفضل الشركات العالمية، التي صدرت في شهر أغسطس 2021، ما يعكس العمل الشاق والتماسك اللذين تتسم بهما قوة عمل مجموعة «GAC» ذات الأوجه المتعددة.



أفضل الخدمات



تقدم «المطوع والقاضي» أفضل الخدمات في السوق الكويتية من ناحية الأسعار وخدمات ما بعد البيع، مع توفير أسطول واسع من سيارات «GAC» للعملاء من الرجال والنساء ومن الأعمار المختلفة في السوق المحلي.



وأكد البيان أن «المطوع والقاضي» حريصة على تقديم المزيد من الموديلات الجديدة، وزيادة الحصة السوقية للعلامة، وتعزيز خدماتها.



وتلتزم «المطوع والقاضي» بإثراء حياة عملائها، وأن تكون رحلة العميل مميزة من لحظة دخوله إلى معارضها حتى شراء السيارة، وتضمن لهم الحصول على أفضل الباقات لخدمات ما بعد البيع التي تناسب إمكانياتهم وترضي طموحاتهم.



تجدر الإشارة إلى أن جائزة Xuanyuan التي تعد واحدة من الجوائز العالمية المرموقة، تجمع آراء خبراء السيارات من جميع أنحاء العالم، ويتم اختيار الفائزين من خلال تقييم موضوعي وعادل، وقدمت النماذج السابقة الحائزة على جوائز مساهمات كبيرة لصناعة السيارات الصينية.