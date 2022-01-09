ما هو مقاوم الجوع الذي لا ينافسه أحد؟



٭ البروتينات، والتي قد تكون حيوانية او نباتية المصدر، هي المكونات الأساسية لخلايا جسدنا.

وهي التي تزوده بالأزوت، العنصر الذي لا يستطيع الجسد العمل بدونه. وهذا يدل على الأهمية الكبرى لتلك الجزيئات في أجسادنا.

البروتينات موجودة في غذائنا اليومي كاللحوم، والأسماك، والبيض، ومشتقات الحليب، والنشويات، والحبوب.. ولها فائدتان: قلة سعراتها الحرارية، وقيمتها الغذائية الكبيرة، ومن هنا رواجها الكبير في تركيبة بعض أنواع الحمية.



لا شك ان بياض البيض هو أهم قاطعات الجوع البروتينية المصدر. فهو وفقط بـ 44 سعرة حرارية في كل 100 غرام، يثير إحساسا ممتازا بالشبع.

كما انه لا يحتوي على دهون، ونسبة الكوليسترول فيه صفر، ويمكن أكله بعدة طرق: مسلوقا (من دون الصفار)، او عجة بياض البيض، او مخفوقا، حيث يمكنكم بسهولة ان تخلطوا به أعشابا طازجة وطماطم.

يثير بياض البيض إحساسا بالشبع يدوم عدة ساعات، ويشكل حصنا منيعا في وجه النقنقة، والرغبات الملحة والمخلة بالتوازن في الأكل.

إن تناول بياض بيضتين قبل المقبلات يسمح بتجنب الارتماء على رقائق التشيبس والفستق، والتي تشكل حفنة واحدة منها فيضانا حقيقيا من السعرات الحرارية.

أظهرت أحدث الأبحاث العلمية انه، وبالمقارنة بين وجبتين تتساوى فيهما كميات السعرات الحرارية، فإن إحساسنا بالشبع بعد وجبة الطعام الغنية بالبروتينات يدوم مدة أطول مما هو بعد الوجبة الغنية بالسكريات او بالدهنيات.

وتناول البروتينات يؤدي إلى توجيه أمر بقطع الجوع على مستوى مراكز ضبط الشهية.



الأطعمة الغنية بالبروتينات



٭ اللحوم البيضاء والحمراء



٭ البيض



٭ الأسماك



٭ الفاكهة والخضر الجافة (اللوز، الجوز، العدس، اللوبيا البيضاء)



٭ مشتقات الحليب (الروب أو الزبادي، الجبن).

من كتاب: الدواء منك وفيك! ـ د.فريدريك سالدمان

