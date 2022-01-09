هادي العنزي



وقع منتخبنا الوطني الأول لكرة السلة ضمن المجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2025، وجمعته القرعة التي أجراها الاتحاد الآسيوي للعبة وفقا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة السلة مع منتخبات فلسطين والعراق وأوزبكستان وبنغلاديش، بينما ضمت المجموعة منتخبات الإمارات وقطر وعمان وسيريلانكا.



ويتأهل 3 منتخبات عن كل مجموعة إلى الدور الثاني الذي سيضم أيضا منتخبات شرق قارة آسيا، على أن يتم بعدها تقسيم المنتخبات إلى مجموعتين سيتأهل منهم 6 منتخبات إلى الدور الثالث.



وتنطلق المنافسات مايو المقبل، على أن تقام المرحلة الثانية فبراير 2023، واشترط الاتحاد الآسيوي لكرة السلة على الدولة التي ترغب في استضافة المنافسات التنسيق معه مسبقا خاصة فيما يتعلق بالشأن الصحي والاشتراطات الصحية الواجب توافرها.