تقص الكاميرون النسخة بمواجهة بوركينا فاسو في الساعة 7 مساء بتوقيت الكويت ضمن المجموعة الأولى، التي تشهد أيضا مواجهة أخرى بين منتخبي إثيوبيا والرأس الأخضر (كاب فيردي) في الساعة 11 مساء.



وبعدما التقيا في المباراة الافتتاحية أيضا لنسخة 1998، تعود الكاميرون لمواجهة بوركينا فاسو من جديد، حيث يأمل منتخب «الأسود غير المروضة» في مواصلة تفوقه على منافسه، الذي تغلب عليه 1-0 قبل 24 عاما، بالعاصمة البوركينية (واجادوجو)، كما سيكون هذا اللقاء الثالث بين المنتخبين في كأس أمم أفريقيا، بعدما تواجها في مرحلة المجموعات بنسخة 2017 في الغابون، وتعادلا حينها 1-1.



ويسعى المنتخب الكاميروني، الفائز بالبطولة أعوام 1984 و1988 و2000 و2002 و2017، لاستغلال مؤازرة الأرض والجمهور، لتحقيق انطلاقة جيدة في المسابقة، حيث يرغب في أن يكون أول مستضيف للبطولة يتوج باللقب منذ 16 عاما. ومنذ حصول المنتخب المصري على لقب البطولة، التي احتضنتها ملاعبه في عام 2006، لم يتمكن أي منتخب منظم للمسابقة من الفوز بها.



لكن منتخب بوركينا فاسو لن يكون لقمة سائغة للكاميرون، حيث يطمع منتخب «الخيول»، العائد للبطولة بعدما غاب عنها في النسخة الماضية، في مشاركة أخرى مميزة، بعدما بلغ المباراة النهائية في 2013 بجنوب أفريقيا، وقبل النهائي في 1998 و2017.



في المقابل، ستكون حظوظ إثيوبيا والرأس الأخضر متكافئة إلى حد كبير في لقائهما الأول بالمجموعة، حيث يبحث كل منهما عن حصد النقاط الثلاث، لتعزيز آماله في بلوغ الأدوار الإقصائية. ويعود المنتخب الإثيوبي بعد غياب 9 أعوام للمشاركة في البطولة، التي توج بها في عام 1962، حيث يستعد لتسجيل ظهوره الـ 11 في المسابقة، بينما يتواجد منتخب الرأس الأخضر للمرة الثالثة بالكان، بعد عامي 2013 و2015.