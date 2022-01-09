أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أن النسخة الثالثة والثلاثين من نهائيات كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق اليوم ستشهد استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) في كل المباريات الـ 52 للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.



وسبق أن استخدمت التقنية في كأس أمم إفريقيا بدءا من مباريات ربع النهائي في النسخة الماضية بمصر.



وأكد «كاف» في بيانه أن استخدام التقنية في المسابقة الحالية ليس فقط لتحسين صورة التحكيم، ولكن أيضا لوجود حكام أفارقة على مستوى عالمي. وبالتالي يعد تطبيق التقنية في كل المباريات الـ 52 بالكاميرون خطوة في الاتجاه الصحيح.



الجدير بالذكر أن قائمة تضم 63 حكما من فئة النخبة، ستتولى إدارة مباريات أمم أفريقيا، من ضمنها سيدات على غرار سليمة موكاسانغا (رواندا)، كارين أتيمزابونغ (الكاميرون) وفتيحة الجرمومي وبشرى الكربوبي (المغرب).



وتتكون القائمة من 24 حكما و31 حكما مساعدا، و8 حكام لتقنية الفيديو من 36 دولة، إضافة لحكمين من منطقة اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي (كونكاكاف) كجزء من برنامج تبادل المواهب بين الاتحادين. وتضم قائمة حكام البطولة كلا من:



٭ حكام الساحة: مصطفى غربال (الجزائر) وأمين محمد أمين عمر ومحمود البنا (مصر) ورضوان جيد (المغرب) وصادق السلمي (تونس) وهيلدر مارتنز دي كارفاليو (أنغولا) وجوشوا بوندو (بوتسوانا) وباسيفيك نداويهيبينيمانا (بوروندي) وبليز يوفين نغوا (الكاميرون) وحون جاك ندالا نغامبو (الكونغو الديموقراطية) وباملاك تسيما (إثيوبيا) وغاساما باكاري بابا (غامبيا) ودانيال ني لاريا (غانا) وماريو اسكوبار (غواتيمالا) وبيتر واويرو كاماكو (كينيا) وبوبو تراوري (مالي) وداهاني بيدا (موريتانيا) وأحمد امتياز هيريلال (موريشيوس) وسليمة موكاسانغا (رواندا) وماغيت نديلي وعيسى سي (السنغال) وبرنارد كاميل (سيشيل) وفيكتور ميغيل دي فريتاس غوميز (جنوب أفريقيا) وجاني سيكازوي (زامبيا).



٭ الحكام المساعدون: عبد الحق اتشيالي ومقرن غوراري (الجزائر) ومحمود أحمد كامل أبو الرجال وحسام أحمد طه إبراهيم (مصر) وعطية عيسى أمسعيد (ليبيا) ولحسن أزغاو ومصطفى أكركاد وفتيحة الجرمومي وزكريا برينسي (المغرب) وإبراهيم عبدالله محمد (السودان) وخليل حسني (تونس) وجيرسون ايميليانو دوس سانتوس (أنغولا) وسيدو تياما (بوركينا فاسو) وإلفيس غوي نوبوي نغينغو وكارين أتيزامبونغ فونو (الكاميرون) وسليمان علم الدين (جزر القمر) وليبان عبد الرازق أحمد (جيبوتي) وأوليفيه سافاري كابيني (الكونغو الديموقراطية) وسيديبيه صديقي (غينيا) وجيلبرت شيريوت (كينيا) وسورو فاتسواني (ليسوتو) وليونيل هاسينجاوسوا أندرياناتياين (مدغشقر) وأرسينيو مارينغولا (موزمبيق) ومحمدو يحيى (النيجر) وصامويل بوادوتاكام (نيجيريا) والحاجي مالك سامبا وجبريل كامارا (السنغال) وجيمس فريدريك ايميل (سيشيل) وزاكيلي توسي جرانفيل سيويلا (جنوب أفريقيا) وعيسى يايا (تشاد) وديك أوكيلو (أوغندا).



٭ حكام «VAR»: لحلو بن براهيم ومهدي عبيد شريف (الجزائر) ومحمود محمد عاشور (مصر) وعادل زوراق وبشرى الكربوبي وسمير الكزاز (المغرب) وهيثم قيراط (تونس) وفرناندو غيريرو (المكسيك).