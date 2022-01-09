وصف الشيخ أحمد المنصور الشيخ أحمد اليوسف الشيخ طلال المحمد م.أحمد المنفوحي

فيصل الساير منيرة الهويدي إيمان الروضان

أحمد المنصور: «الأنباء».. طرح متوازن ورؤى صائبة

أحمد اليوسف: «الأنباء» صرح كبير داعم للكويت والرياضة الكويتية

طلال المحمد: «الأنباء» تبوأت مكانة مرموقة في أداء رسالتها

م.أحمد المنفوحي: أطيب الأمنيات لـ «الأنباء» باستمرار الازدهار

فيصل الساير: «الأنباء» منارة صحافية مهمة تستحق التقدير

منيرة الهويدي: «الأنباء» مثال على الصحافة الكويتية الناجحة

إيمان الروضان: نبارك لـ «الأنباء».. ومزيد من التقدم والنجاح

مهنئون في عيد «الأنباء» الـ 46: رمز للكلمة الصادقة والمسؤولة

مباركون: نستذكر دور «الأنباء» البطولي في الدفاع عن الكويت

يوسف غانم



مازالت برقيات التهاني ورسائل المباركة تتواصل على «الأنباء» مشاركة من محبيها وقرائها فرحة الاحتفال بعيدها الـ 46، حيث عبر المهنئون عن فخرهم واعتزازهم بالدور المميز الذي تقوم به «الأنباء» والعاملون فيها في سبيل تقديم الأفضل للقراء الذين يجدون فيما تقدمه من موضوعات وتحقيقات وأخبار ما يبحثون عنه ويثقون به.



كما أشاد المباركون بمسيرة «الأنباء» ودورها الوطني الكبير الذي سارت عليه ولا تزال منذ تأسيسها عام 1976 على يد المغفور له بإذن الله تعالى العم خالد يوسف المرزوق، رحمه الله تعالى، فكانت مصلحة الكويت والكويتيين هدفها الأول والدفاع عن الوطن في جميع المجالات والظروف بما تطرحه على صدر صفحاتها من قضايا وطنية وسياسية وثقافية واقتصادية ورياضية واجتماعية، وتميزها بتغطياتها الشاملة ومتابعتها للأحداث المحلية والخليجية والعربية والدولية بكل مهنية وحيادية بعيدا عن الإثارة والتأجيج وبما يخدم الصالح العام، وفيما يلي بعض من هذه التهاني والمباركات:

في البداية، تقدم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور بالتهنئة إلى رئاسة التحرير برسالة قال فيها:



الأخ الفاضل/ يوسف خالد المرزوق المحترم



رئيس تحرير جريدة «الأنباء»



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..



يطيب لنا أن نبعث إليكم ولأسرة التحرير بجريدة «الأنباء» بأسمى آيات التهاني والمباركات بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لصدور العدد الأول للجريدة.



وإذ نجدد التهاني بهذه المناسبة، فإننا نتمنى لكم ولجميع العاملين معكم في هذا الصرح الإعلامي دوام التوفيق والسداد لمواصلة مسيرتكم الإعلامية من اجل خدمة الكويت، وذلك عبر الطرح المتوازن والرؤى الصائبة، سائلين المولى عزّ وجلّ ان يوفقنا جميعا لكل ما من شأنه رفعة وازدهار وطننا العزيز في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وسيدي سمو ولي عهده الأمين، وسيدي سمو رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم.



مع أطيب التمنيات..



مصلحة الوطن



كما تقدم مدير عام البلدية م.احمد المنفوحي بالتهنئة والمباركة لأسرة «الأنباء» في عيدها الـ 46 وأرسل ببطاقة تهنئة حملها أطيب الأمنيات والتهاني، متمنيا لها استمرار التقدم لما فيه مصلحة الوطن، وأن تبقى دوما صرحا إعلاميا شامخا في خدمة الكويت والكويتيين.



منارة صحافية



كذلك شارك رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة الساير القابضة فيصل بدر الساير أسرة «الأنباء» الاحتفال بعيدها الـ 46 برسالة قال فيها:



الأخ الفاضل/ يوسف خالد المرزوق المحترم



رئيس تحرير جريدة «الأنباء»



تحية طيبة وبعد،،،



نيابة عني وعن جميع أعضاء مجلس إدارة مجموعة الساير نتقدم بخالص التهاني والتبريكات لأسرة جريدة «الأنباء» بمناسبة ذكرى مرور 46 عاما على صدورها وعلى ما حققته من نجاح وتقدم، اذ تعتبر جريدة «الأنباء» صرحا إعلاميا مهما، ومنارة صحافية تستحق التقدير بما تقدمه من طرح متزن. ويسرنا ان نهدي إليكم وأسرة التحرير وجميع العاملين أخلص تهانينا وأطيب تمنياتنا لجريدتكم المتميزة بدوام التقدم والازدهار، وتحقيق الاهداف التي تتطلعون اليها، وإننا نؤمن بأن المستقبل سيكون مبهرا ومميزا، سائلين المولى عزّ وجلّ ان يتواصل عطاؤكم لخدمة وطننا الحبيب وأهله الأوفياء.



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



تقدم وازدهار



بدورها، باركت الرئيس التنفيذي (زين-الكويت) إيمان الروضان لأسرة «الأنباء» ببطاقة تهنئة قالت فيها:



السيد/ يوسف خالد المرزوق المحترم



ألف مبروك مرور 46 عاما على تأسيس جريدتكم، وإلى المزيد من التقدم والازدهار لما فيه مصلحة الكويت وشعبها.



من جانبها، هنأت وكيلة وزارة الإعلام منيرة الهويدي أسرة «الأنباء» بمناسبة الاحتفال بعيدها الـ 46.



وقالت الهويدي: ان «الأنباء» تعتبر مثالا للصحافة الكويتية الناجحة بما تقدمه من طرح متزن بأسلوب مهني قائم على النزاهة والحيادية في نقل الأخبار وتناول القضايا المختلفة التي تهم المواطنين، إضافة إلى دورها الكبير منذ تأسيسها في ترسيخ العمل الصحافي بالكويت بشكل بناء ومثمر.



مع أطيب الأمنيات لكم جميعا باستمرار النجاح والازدهار.



دعم الرياضة



كذلك تقدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف بالتهنئة إلى جريدة «الأنباء» الغراء وإلى رئيس التحرير الاستاذ يوسف خالد المرزوق ولجميع العاملين فيها بمناسبة مرور 46 عاما على صدورها.



وأعرب رئيس الاتحاد عن أمنياته بمزيد من التقدم والازدهار لهذا الصرح الإعلامي الكبير الذي كان ومازال داعما للكويت بشكل عام والرياضة بشكل خاص.



الدفاع عن الثوابت



وتقدم رئيس مجلس إدارة نادي البولينغ الشيخ طلال المحمد الصباح برسالة قال فيها:



الأخ الفاضل يوسف خالد المرزوق المحترم



اتقدم إليكم وإلى أسرة التحرير وجميع العاملين في جريدتكم الغراء بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى 46 للإصدار.



وإذ نرفع لكم اسمى التهاني والتبريكات بتلك المناسبة، لنؤكد أن جريدة «الأنباء» سارت بخطى ثابتة وتبوأت مكانة مرموقة في أداء رسالتها الإعلامية بكل حرفية ومهنية وأكدت على دورها الوطني النابع من الدفاع عن الثوابت والقيم وحرية الكلمة وتناولت بكل مهنية وشفافية وحيادية قضايا وموضوعات تهدف إلى اعلاء مصلحة الوطن والدفاع عن حرية الكلمة مما جعلها قبلة للقراء الباحثين عن المصداقية.



وتمنى المحمد لـ «الأنباء» مزيدا من التقدم والرقي لخدمة الوطن ولتظل منبرا إعلاميا يدافع عن وحدة الوطن وأمنه وأمان المواطنين.



دور بطولي



كما بارك أمير قبيلة العجمان في الكويت الشيخ سلطان بن حثلين لأسرة «الأنباء» برسالة قال فيها:



الأخ فواز خالد المرزوق، حفظه الله ورعاه



الأخ يوسف خالد المرزوق، المحترم



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،



يطيب لنا ان نتقدم إليكم بخالص المحبة وعاطر التهنئة والتقدير، متمنين لكم دوام النجاح والتألق بمناسبة مرور 46 عاما من تحمل مسؤولية الكلمة والخبر في جريدتنا «الأنباء» العزيزة، ونبارك لكوكبة العاملين معكم هذا النجاح، مستذكرين المؤسس أخي خالد يوسف المرزوق، رحمه الله، الذي وضع لهذا الصرح الاعلامي الكويتي الشامخ خارطة طريق التزم بها ابناؤه الكرام البررة، وهدفهم دائما خدمة المواطن وتحقيق المصلحة العليا للكويت الغالية.



اننا نستذكر بفخر واعتزاز دور «الأنباء» البطولي من خلال صدورها من القاهرة في فترة الاحتلال العراقي الغاشم بنشر رسالة اهل الكويت للعالم كله ودعم الشرعية.



نبارك ونهنئ «الأنباء» الشامخة بنهجها المعتدل وادوارها الاعلامية المهنية، ضارعين للمولى عز وجل ان يتواصل نجاحها من اجل خدمة البلاد والعباد، وفرحين جدا لما وصلت إليه من مكانة مرموقة داخل الكويت وخارجها.



الكلمة الصادقة



من جانبه، هنأ المدير العام لبنك الائتمان صلاح المضف «الأنباء» في عيدها برسالة قال فيها:



الأخ الفاضل يوسف خالد يوسف المرزوق، المحترم



رئيس تحرير جريدة «الأنباء»



تحية طيبة وبعد،،



يسعدني ان اتقدم اليكم واسرة التحرير وكل العاملين بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة حلول الذكرى الـ 46 لصدور جريدة «الأنباء» الغراء بصفة يومية.



واذ ننتهز هذه المناسبة لنعرب لكم عن بالغ اعتزازنا بالدور الوطني الكبير الذي تقوم به جريدة «الأنباء» الغراء والتي دائما ما تحمل اطلالتها اضافة جديدة لقطاع الصحافة الكويتية الوطنية، ما جعلها رمزا للكلمة الصادقة المسؤولة ودلالة واضحة على الحياة الديموقراطية الرصينة في بلدنا الحبيب الكويت، سائلين الله العلي القدير ان يكلل جهودكم بالتوفيق والنجاح الدائم، وان يوفقنا واياكم لخدمة بلدنا الحبيب في ظل قائدنا الحكيم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وسمو ولي عهده الأمين، حفظه الله ورعاه.



وكل عام وأنتم بخير.



الكلمة الحرة



كذلك، بارك الخبير الفلكي عادل يوسف المرزوق لأسرة «الأنباء» بعيدها برسالة قال فيها:



الأخ العزيز يوسف خالد المرزوق، المحترم



رئيس تحرير جريدة «الأنباء» الغراء



السادة هيئة التحرير الكرام



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،



فإنه يسعدني ان نتقدم اليكم والى كل اسرة التحرير وجميع العاملين بأخلص التهاني وأطيب التمنيات لصحيفتكم المتميزة بمناسبة الذكرى السنوية الـ 46 بإنشاء جريدة «الأنباء» الغراء، الصرح الاعلامي الكويتي المميز، والذي نعتز بما يتميز به وما حققه من انجازات في توصيل الكلمة الوطنية الحرة، آملا ان تستمر «الأنباء» في التميز بدورها الريادي في صحافتنا الحرة وان تكون على الدوام شعلة للرأي الحر.



حفظكم الله ووقاكم من كل مكروه وسدد على دروب الخير خطاكم.



وكل عام وأنتم بخير.

مصداقية وحيادية



من جهته، تقدم المستشار خالد المزيني بالتهنئة لأسرة «الأنباء» في عيدها الـ 46 ، حيث أكد الدور الوطني الكبير الذي تقوم به «الأنباء» منذ تأسيسها عام 1976، مشيرا الى ما تتميز به «الأنباء» من مصداقية في نقل الأخبار والأحداث وتغطياتها المميزة للقضايا المحلية والعربية والدولية بكل مهنية وحيادية.



وتمنى المزيني لـ «الأنباء» والقائمين عليها والعاملين فيها المزيد من التقدم والنجاح.



الحرية المسؤولة



كذلك هنأ د.سعود ناصر الطامي لـ «الأنباء» بعيدها الـ 46 في رسالة وجهها إلى رئاسة التحرير قال فيها:



الأخ الفاضل الأستاذ/ يوسف خالد المرزوق المحترم، رئيس تحرير جريدة «الأنباء» الغراء



تحية طيبة وبعد



يسرني أن أعرب لكم عن خالص التهاني بمناسبة مرور 46 عاما على صدور العدد الأول لجريدتكم وجريدة الكويت «الأنباء»، الصحيفة التي امتازت بخطها الوطني القائم على الحقيقة والحرية المسؤولة، وهو نهج مؤسسها الذي وضع لبنة هذا الصرح الاعلامي المميز وهو ما خلق الرؤية الإعلامية الصادقة التي ميزت هذه المدرسة الإعلامية.



أتمنى لكم دوام التقدم والازدهار في عملكم الدؤوب الحافل بالعطاء والتميز.



اخوكم



الدكتور/ سعود ناصر الطامي



أرشيف معلوماتي



بدوره، هنأ م. جسار مناور الجسار «الأنباء» في عيدها الـ 46 برسالة قال فيها:



يطيب لي أن أتقدم لأسرة التحرير بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الـ 46 لجريدة «الأنباء»، وذلك لما لها من دور تاريخي وريادي في دعم الصحافة الكويتية والدفاع عن قضايا الكويت العادلة وإبرازها إقليميا ودوليا ورسم صورة مشرقة ومشرفة عن الإعلام الكويتي والثقافة الكويتية أمام العالم.



ليست مجرد جريدة بل هي أرشيف معلوماتي ضخم لأحداث وتاريخ الكويت نتيجة لعمل احترافي ضخم مستمر من جانب العاملين فيها.



وبهذه المناسبة الغالية أتمنى لكم دوام التميز والإبداع.



مصداقية ووطنية



كما تقدم سعود عبدالعزيز البابطين بالتهنئة لأسرة «الأنباء» ببطاقة قال فيها: الأخ الكريم الأستاذ يوسف خالد المرزوق، سلمه الله، يطيب لي أن أهنئكم وأبارك لكم بالذكرى السادسة والأربعين لتأسيس جريدة «الأنباء»، وإحياء هذه الذكرى يجسد نجاحات جريدتكم الغراء، وما استمراريتها إلا نتيجة لما تمثله من المصداقية والوطنية والكلمة المجردة.



لكم منا خالص التحية، وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله.



مواقف مشرفة



كذلك بارك رئيس تحرير «الخليج» الزميل أحمد إسماعيل بهبهاني لأسرة «الأنباء» في عيدها برسالة قال فيها:



الأخ الفاضل يوسف خالد المرزوق المحترم



رئيس تحرير جريدة «الأنباء»



تحية طيبة وبعد،،،



يطيب لي بمناسبة احتفال «الأنباء» بعيدها الـ 46، أن اتقدم لكم بخالص التهاني وأطيب التمنيات، مباركا مسيرتها المتميزة، والتي استطاعت خلالها ان تؤكد تميزها في الصحافة الكويتية والعربية، وتمكنت من تكريس الكثير من القيم والمبادئ المهنية، وطرح القضايا الوطنية والعربية والموضوعات الصحافية المتنوعة في جميع المجالات بحيادية ومهنية.



كما سجلت «الأنباء» مواقف وطنية مشرفة، ودافعت عن قضايا الكويت والأمة العربية، ووضعت نصب عينيها دائما المصلحة الوطنية العليا للكويت.



وفي هذه المناسبة لا يسعني إلا أن أثمن جهودكم المخلصة والبناءة في تعزيز اللحمة الوطنية والمهنية العالية في تعاملها مع الأحداث، والتزامها الحقيقي بالكلمة الصادقة، والحس الوطني الرفيع، لذا استحقت التقدير. وإننا إذ نهنئ «الأنباء» العزيزة على نفوسنا، بهذه المناسبة الطيبة، فإننا نتمنى لها ان تواصل مسيرتها المتميزة، وأن تبقى دائما مشرقة في سماء الاعلام الكويتي والعربي.



مع تمنياتي لكم بالصحة والعافية، ولصحيفتكم الغراء المزيد من التقدم والنجاح.



اضافة مميزة



كذلك باركت الزميلة فاطمة العازمي لـ «الأنباء» في عيدها برسالة وجهتها إلى رئاسة التحرير جاء فيها:



السيد رئيس تحرير جريدة «الأنباء» الغراء



الأستاذ/ يوسف خالد يوسف المرزوق المحترم



تحية طيبة وبعد،،،



يسعدني أن أتقدم إليكم وإلى جميع الزملاء والعاملين في جريدتنا الغراء «الأنباء» بأطيب التهاني والتبريكات بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية السادسة والأربعين على انطلاقة «الأنباء» الأولى والتي كانت في 5 يناير من عام 1976، حيث شكلت اضافة مميزة الى الحياة الثقافية في الكويت والمنطقة الخليجية والعالم العربي.



وإنني إذ أهنئكم بهذه المناسبة فإنني أستذكر العديد من المواقف الوطنية الراسخة في اذهان جميع الكويتيين خصوصا استمرار صدور «الأنباء» خلال فترة الاحتلال العراقي الغاشم لبلادنا، وكيف كانت صوتا للكويتيين وناقلا لأوضاع البلاد والصامدين فيها، اضافة الى ما قدمته ولاتزال من دعم لقضايا المواطنين في جميع المجالات، وذلك من خلال المهنية والحيادية في نقل الأحداث والأخبار ومتابعة كل ما فيه الخير والفائدة للناس وبأسلوب مهني مميز.



وفقكم الله دائما للخير كي تبقى «الأنباء» نبراسا مضيئا في سماء الحقيقة والفكر الحر.



دعم الشباب



كما هنأ عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب الزميل محمد خالد الياسين أسرة «الأنباء» في عيدها برسالة قال فيها:



الإخوة الكرام جريدة «الأنباء»



تحية طيبة وبعد،،،



يسعدني أن نهنئكم بحلول الذكرى الـ 46 لصدور صحيفة «الأنباء»، هذا الجهد الرائع الذي تبذلونه لكي تتقدم الجريدة بخطى ثابتة نحو دور إعلامي حقيقي يعكس فكرا وشخصية مميزة لصحيفتكم المرموقة «الأنباء»، صحيفة كل الكويتيين، وخصوصا الشباب، حيث فتحت أبوابها للشباب وسخرت كل ما يخدم الشباب، ويشهد لها بالحيادية والنزاهة ومصداقيتها في نقل الأخبار وتغطية الأحداث بعيدا عن الإثارة، ودفاعها عن مصلحة الوطن والمواطنين جميعا، وكذلك تتميز بالمهنية العالية للعاملين فيها، نتمنى المزيد من الازدهار والتوفيق دائما لجريدة «الأنباء».



العطاء الأفضل



كما بارك رئيس تحرير «النخبة الإخبارية» الزميل عبدالله العليان لـ «الأنباء» في عيدها برسالة قال فيها:



الأخ الأستاذ/ يوسف خالد المرزوق المحترم



كلما مر عام على صدور «الأنباء» تزداد شموخا وتألقا في سماء الصحافة الكويتية والخليجية والعربية، وأبارك لكم بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية الـ 46 لتأسيس جريدتنا التي أمضيت فيها بعضا من أفضل سنوات عمري مع اخوة وزملاء، تعلمت فيها الكثير وقدمت ما استطعت حتى تبلورت خبرتي ومعارفي بشكل أفضل، فـ«الأنباء» كمؤسسة صحافية مشهود لها بدعم القضايا الوطنية والوقوف مع أبناء الكويت في جميع الظروف والأوقات وهذا ليس بغريب عليها وعلى القائمين عليها منذ تأسسها عام 1976 على يد المغفور له بإذن الله تعالى العم خالد يوسف المرزوق، وستبقى «الأنباء» بإذن الله تعالى مثالا في العطاء وتقديم الأفضل إعلاميا وصحافيا كركيزة أساسية وعمود من أعمدة الصحافة الكويتية والعربية الحرة.



تنوع ودقة



كذلك شارك ممثل الشركة الكويتية للمواشي والأعلاف رفاع المطيري أسرة «الأنباء» فرحة العيد الـ 46 برسالة وجهها إلى رئاسة التحرير قال فيها:



الأستاذ الفاضل/ يوسف خالد المرزوق المحترم



رئيس تحرير جريدة «الأنباء»،،



أتقدم إليكم بأطيب الأمنيات والتهاني بمناسبة الاحتفال بعيد جريدة جميع الكويتيين «الأنباء» التي كانت ومازالت صوتا للحق ورائدة في الدفاع عن قضايا المواطنين والناقل الحقيقي لهمومهم ومعاناتهم بكل موضوعية وبعيدا عن الإثارة أو الإساءة، والجميع يشهد لجريدتكم المميزة بالوطنية والنزاهة والحرص على المصلحة العامة من خلال ما تنقله على صدر صفحاتها من أخبار وتحقيقات فيها الكثير من الفائدة والخير للناس، حيث مشهود لـ «الأنباء» بتنوع صفحاتها ودقة أخبارها، وقد استطاعت دخول قلوب وعقول المواطنين والمقيمين بمصداقيتها ومواكبتها للتطورات في مجال الصحافة، فاستحقت ثقة الجميع.



ونتمنى من الله تعالى أن يوفقكم وجميع العاملين في الجريدة لما فيه الخير وأن تستمر «الأنباء» في نجاحها وتميزها.



وتقبلوا منا فائق التقدير والاحترام.



صدق وموضوعية



بدوره، هنأ رئيس قسم المساهمين والعلاقات العامة في جمعية مبارك الكبير والقرين التعاونية عبدالرزاق هاشم الكندري أسرة «الأنباء» بعيدها الـ46 برسالة قال فيها:



السيد رئيس تحرير جريدة «الأنباء» الغراء



الأستاذ يوسف خالد المرزوق المحترم،



يسعدني أن أتقدم إليكم وإلى جميع العاملين في جريدة «الأنباء» بخالص التهاني والتبريكات في عيد «الأنباء» الذي يتجدد كل عام، وتتجدد ثقة القراء فيها وبما تطرحه من موضوعات صحافية وقضايا مهمة وبما تنشره على صدر صفحاتها من أخبار صادقة وموضوعية ومعلومات قيمة تسهم بإثراء الجانب الثقافي والمعرفي للقراء وتزيد من حصيلتهم المعرفية بشكل موثوق وبعيد عن التأزيم والإثارة بفضل المهنية العالية لفريق العمل والتوجيهات السديدة للقائمين على الجريدة.



وتقبلوا فائق التقدير والاحترام وأطيب الأمنيات بالنجاح الدائم.



الفكر الراقي



كما شارك الفنان عبدالمحسن عبدالصمد الصفار من اسرة المجلس الوطني للفنون والآداب أسرة «الأنباء» فرحتهم بعيدها الـ 46 برسالة جاء فيها:



الأخ الكريم/ يوسف خالد المرزوق المحترم



رئيس تحرير جريدة «الأنباء»



تحية طيبة وبعد،،،



يسعدنا أن نبعث اليكم بأصدق التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لصدور جريدة «الأنباء» الغراء.



ويطيب لنا بهذه المناسبة السعيدة ان نعرب لكم عن تقديرنا لجهود جريدتكم، التي حرصت خلال مسيرتها الإعلامية المتميزة على نشر الفكر الراقي والوعي الثقافي وطرح مختلف الموضوعات التي تهم الوطن والمواطنين بموضوعية ومصداقية.



خالص تهانينا، وتمنياتنا لكم بدوام الصحة والعافية، ولكويتنا الغالية دوام التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي العهد الأمين حفظهم الله ورعاهم.

م.أحمد المنفوحي قدم الزهور في عيد الأنباء (فريال حماد) الرئيسة التنفيذية في زين إيمان الروضان باركت لـالأنباء بالزهور فيصل بدر الساير عايد الأنباء بالزهور الجميلة

بوكيه جميل من أسرة زين الكويت بعيد الأنباء ورود من سعود عبدالعزيز البابطين في عيد الأنباء الزميلة فاطمة العازمي باركت لـالأنباء بالزهور الجميلة