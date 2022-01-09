قال سكان في شمال غرب نيجيريا إن مسلحين معروفين محليا بأنهم «قطاع طرق» قتلوا 140 شخصا على الأقل في عدة عمليات خلال أسبوع، وهي احصائية لم تؤكدها السلطات الرسمية.



ونقلت وكالة «فرانس برس» عن أحد هؤلاء السكان، ويدعى بالاراب الحاجي وهو زعيم مجموعة في إحدى القرى المتضررة في ولاية زامفارا، «لقد دفنا 143 شخصا قتلوا على أيدي قطاع طرق في الهجمات».



وفي وقت سابق امس الأول، قال سكان ومصادر أمنية إن عصابات مسلحة قتلت ما لا يقل عن 30 شخصا في ولاية زامفار بعد مهاجمتها عدة قرى في منطقة تشهد أزمة أمنية منذ أكثر من عامين.



ووقعت سلسلة هجمات في شمال غرب نيجيريا الذي يشهد زيادة كبيرة في جرائم الخطف الجماعية وغيرها من جرائم العنف منذ أواخر 2020 مع مواجهة الحكومة صعوبة في الحفاظ على القانون والنظام وسط اقتصاد متدهور.



وقال ثلاثة من السكان لوكالة «رويترز» إن الهجوم على منطقة أنكا في زامفارا وقع ظهر الثلاثاء الماضي عندما اقتحم أكثر من 300 من قطاع الطرق المسلحين الذين كانوا يركبون دراجات نارية ثماني قرى وبدأوا في إطلاق النار بشكل متقطع.



وقال متحدث باسم حاكم زامفارا لـ«رويترز» إن الجيش اعترض المسلحين وامتنع عن توضيح تفاصيل أخرى.



وتعد زامفارا من بين أكثر الولايات النيجيرية تضررا من جرائم الخطف، وقالت السلطات إنها قطعت الاتصالات هناك منذ أوائل سبتمبر الماضي، لعرقلة التنسيق بين قطاع الطرق ومساعدة القوات المسلحة في التصدي لها.



لكن هذا أدى أيضا، بحسب وكالة «رويترز»، إلى عدم معرفة سوى عدد قليل من الناس ما يجري في زامفارا لأن السلطات لا تقدم أي معلومات في هذا الصدد.