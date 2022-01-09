القاهرة - سامي عبدالفتاح



يؤدي اليوم منتخب مصر لكرة القدم، مرانه الأول في مدينة غاروا بشمال غرب الكاميرون، استعدادا للمواجهة الأولى للمجموعة الرابعة الثلاثاء المقبل أمام منتخب نيجيريا، ضمن سباق المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق رسميا اليوم.



وكانت البعثة المصرية قد غادرت القاهرة أمس برئاسة جمال علام الرئيس الجديد المنتخب لاتحاد الكرة المصري، وتخلف عن مرافقتها مدرب حراس المرمى عصام الحضري، والحارس رقم 2 في تشكيلة كيروش محمد أبوجبل، لإصابتهما بفيروس كورونا، في المسحة الأخيرة، إذ من المقرر أن يجري الثنائي مسحة جديدة غدا، وإذا ثبت سلامتهما سيغادران إلى الكاميرون فورا.



وقد استدعى المنتخب طارق سليمان مدرب حراس المنتخب الأولمبي، للتواجد مع الفريق بالكاميرون، فيما فضل كيروش الاكتفاء بالحراس الثلاثة محمد الشناوي ومحمد صبحي ومحمود جاد انتظارا لانضمام أبوجبل لاحقا.



وفي شأن أفريقي متصل، قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» إجراء قرعة المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم 2022 في 22 الجاري بالكاميرون، فيما تسبقها بـ 24 ساعة قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2023.



جدير بالذكر أن منتخب مصر وقع في التصنيف الثاني بتصفيات كأس العالم مع منتخبات غانا والكونغو ومالي والكاميرون، أما التصنيف الأول فضم منتخبات المغرب وتونس ونيجيريا والجزائر والسنغال.



وتقام مباريات المرحلة النهائية لتصفيات المونديال، خلال التوقف الدولي المقرر في مارس المقبل.