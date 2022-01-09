يدخل المنتخب الجزائري بقيادة نجم مانشستر سيتي رياض محرز كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون كأبرز المرشحين للاحتفاظ بلقبه، لكن سيكون عليه الصمود أمام طموحات المنتخبات الأخرى القادمة بقوة للظفر بالكأس الغالية.



لم يهزم «محاربو الصحراء» في آخر 34 مباراة تواليا، وهو رقم قياسي لمنتخب أفريقي، حيث بدأ الجزائريون هذه السلسلة المذهلة بالفوز على مضيفتهم توغو 4-1 في نوفمبر 2018.



وسيتعين على الجزائر من أجل تكرار إنجازها الأخير، أن تخالف الأعراف، حيث فشل آخر 5 أبطال أفريقيين في الدفاع عن لقبهم، ولم يتقدم أي منهم أكثر من دور الـ 16 في تحد كبير أمام رجال المدرب جمال بلماضي.



وقد حافظ بلماضي على ثقته بمجموعة اللاعبين الفائزة بلقب 2019، ليستدعي مجددا 9 لاعبين شاركوا كأساسيين في مباراة الفوز باللقب أمام السنغال 1-0 قبل 3 أعوام.



ومقابل تعرض المدرب المولود في فرنسا والبالغ 45 عاما، لانتقادات لشدة ولائه للاعبين الذين توجوا أبطالا على أفريقيا، يعتبر سجله الخالي من الهزيمة لـ 34 مباراة تواليا، كفيلا لإسكات المنتقدين.



وتتمتع الجزائر بقوة استثنائية على الأجنحة، فلا تعول في هذا المجال على محرز فحسب، بل أيضا على يوسف بلايلي الذي لا يلعب حاليا في صفوف أي فريق عقب فسخ نادي قطر القطري العقد بينه وبين صاحب هدف الفوز في مرمى المنتخب «العنابي» المضيف 2-1 في نصف نهائي كأس العرب الأخيرة.



وثبتت إصابة بلايلي بكورونا خلال معسكر أخير في قطر، ويأمل بلماضي أن يتعافى لاعب الجناح بسرعة قبل المباراة الافتتاحية في 11 يناير ضد سيراليون.



وتلعب الجزائر في المجموعة الخامسة رفقة كل من ساحل العاج وسيراليون وغينيا الاستوائية التي تأهلت للمرة الأولى إلى المسابقة القارية بشكل مباشر، بعدما شاركت في نسختي 2012 و2015 لكونها شريكة في الاستضافة مع الغابون في النسخة الأولى، ثم المضيف الوحيد في النسخة الثانية.