أعلن نادي الألعاب الشتوية أن مدير التطوير بالنادي مشعل العجمي فاز بعضوية لجنة الإنشاءات التابعة للاتحاد الدولي لهوكي الجليد في أول أنجاز إداري لرياضة هوكي الجليد الكويتية على الصعيد الدولي منذ انضمام النادي لعضوية هذا الاتحاد قبل عدة سنوات، كما انه يعد أول كادر عربي ينضم لعضوية هذه اللجنة المهمة.



وقال رئيس النادي فهيد العجمي، ان النادي تلقى رسالة من الاتحاد الدولي تفيد بهذا الأمر، مبينا أن عمل العجمي، وهو لاعب دولي سابق مع أكبر منظمة رياضية لهوكي الجليد بالعالم، سيسهم باكتسابه خبرات إضافية مهمة في مجال إدارة اللعبة.



وأفاد العجمي بأن تواجد الكوادر الكويتية الفنية والإدارية في الاتحاد سينعكس إيجابا على تطور اللعبة على الصعيدين المحلي والعربي كونه العضو العربي الوحيد في اللجنة الدولية مبديا ثقته بنجاح العجمي بهذه المهمة كونه شارك بالعديد من الدورات والورش التدريبية التي أقامها الاتحاد الدولي سابقا، مؤكدا حرص النادي على دعم كوادره الفنية والإدارية والرياضية الشابة في كل الألعاب التي يشرف عليها، وهي إضافة لهوكي الجليد، وألعاب الفيغر والسرعة على الجليد والتزحلق على الجليد والكيرلنج.