يعول المنتخب المصري على نجمه محمد صلاح المتألق بشكل لافت مع ليفربول هذا الموسم والمرشح لأفضل لاعب في العالم من «فيفا» التي يمنحها سنويا اذ يتنافس مع الأرجنتيني ليونيل ميسي والپولندي روبرت ليفاندوفسكي لنيل الجائزة، لاستعادة مجده في نهائيات الأفريقي، اعتبارا من مباراته الأولى في المجموعة الرابعة أمام نيجيريا الثلاثاء المقبل.



ويتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن هذا الموسم برصيد 16 هدفا.



ويحمل «الفراعنة» الرقم القياسي في عدد الألقاب في البطولة القارية برصيد 7 ألقاب آخرها عام 2010 في أنغولا، عندما توجوا باللقب الثالث تواليا (2006 في مصر و2008 في غانا).



وغابت مصر عن منصات التتويج منذ ذلك الوقت حتى العام 2017 عندما بلغت المباراة النهائية وخسرت أمام الكاميرون 1-2، قبل أن تخرج خالية الوفاض من الدور ثمن النهائي في النسخة الأخيرة على أرضها على يد جنوب أفريقيا من الدور الثاني.



وعلى الرغم من مجدها القاري، انتصرت مصر مرتين فقط في 7 مواجهات مع نيجيريا المتوجة بـ 3 ألقاب، قبل مواجهتهما المرتقبة الثلاثاء المقبل.



وتخوض مصر النهائيات بقيادة مدربها الجديد البرتغالي كارلوس كيروش الذي خلف المدير الفني الوطني حسام البدري قبل 3 أشهر ليكون هذا هو التحدي الثالث له بعد أن نجح في قيادة المنتخب للمرحلة الحاسمة من تصفيات مونديال قطر 2022، وفي حصد المركز الرابع ببطولة كأس العرب التي أقيمت الشهر الماضي في الدوحة.



وعلى عكس معظم المنتخبات المتوجهة إلى الكاميرون، ستعتمد مصر كما درجت العادة بشكل كبير على النجوم المحليين، حيث اختار كيروش 19 لاعبا من الدوري المحلي مع 6 محترفين فقط في الخارج، بينهم صلاح ولاعب وسط أرسنال محمد النني.



ولن تكون مباريات مصر في المجموعة الرابعة سهلة اذ ستواجه أولا نيجيريا المصدومة بإقالة مدربها الألماني غيرنوت روهر الشهر الماضي بسبب النتائج المخيبة في تصفيات مونديال قطر رغم قيادته المنتخب للمرحلة الحاسمة وتعيين المحلي أوغوستين إيغوافوين الذي خاض مونديال 1994 خلفا له مؤقتا، وكذلك لخسارتها خدمات مهاجمها إيمانويل دينيس كونها طلبت الترخيص له في وقت متأخر، وانسحاب العديد من اللاعبين الأساسيين بسبب فيروس «كوفيد-19» والإصابات.



لكن نيجيريا تكون أكثر خطورة مما هي عليه عادة عندما تكون صفوفها منقوصة من بعض نجومها. فلديها منتخب قادر على الفوز بكأس الأمم الأفريقية.



كما يواجه «الفراعنة» في ثاني اللقاءات، منتخب غينيا بيساو الملقبة بـ «دجورتوس» (الكلاب البرية) والتي كانت لعقود منتخبا خفيف الوزن، وهو المنتخب الذي وصل الى النهائيات للمرة الثالثة على التوالي تحت قيادة مدربها المحلي باسيرو كاندي وهو منتخب لا يستهان به، فيما يختتم الدور الأول بمواجهه السودان الملقب بـ «صقور الجديان» وهو العائد إلى العرس القاري بعد غياب دام 10 سنوات، وذلك عقب قهره جنوب أفريقيا القوية في مباراة حاسمة بالجولة السادسة الأخيرة من التصفيات، علما انه تلقى خسارة مذلة بخماسية نظيفة أمام مصر في كأس العرب الأخيرة.