تقدم النائب يوسف الغريب باقتراح برغبة، قال في مقدمته: يولي القطاع النفطي اهتماماً بالعمالة الوطنية على عقود المقاولين، كما حرصت مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة على وضع الركائز الأساسية والدعائم الرئيسية لضمان توفير الحياة الاجتماعية والوظيفية المستقرة لها عن طريق نظام تكويت العمالة في عقود المقاولين بالقطاع النفطي والذي ألزم المقاولين المنفذين لمشاريع وعقود شركات القطاع النفطي بتعيين العمالة الوطنية بالنسبة والأعداد المحددة وفقا لهذا النظام، إلا أن العاملين الكويتيين في القطاع النفطي يشتكون من عدم تحويل عقودهم الحالية إلى عقود دائمة في عقود المقاولين، مما يسبب لهم عدم ارتياح وظيفي في المستقبل.

ونص الاقتراح على ما يلي: تحويل عقود العاملين الكويتيين على عقود المقاول إلى "عقود دائمة في مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة" لها وفقاً لشروط التعيين في القطاع النفطي.