وجه النائب مرزوق الخليفة سؤالا إلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب م. علي الموسى قال في مقدمته: انه لما كانت وزارة الأشغال ممثلة بالهيئة العامة للطرق والنقل البري هي الجهة المنوط بها تنفيذ مشاريع الطرق العامة والداخلية وصيانتها وتوفير الخدمات الارشادية اللازمة لها.



إلا أنه على الرغم من هذه المسؤولية فقد شهد طريق السالمي وهو من الطرق الخارجية الرئيسية لمحافظة الجهراء ويسلكه جميع مرتادي الطريق من كل المحافظات، وعلى الرغم من أهمية الطريق وإن كان يجري به حالياً العديد من المشاريع إلا أن ذلك لا يبرر امتلاء الطريق بالحفر والمنحنيات التي مثلت تهديدا لحياة مرتادي الطريق ومنها الحادث الذي راح ضحيته ثلاثة شباب في عمر الزهور.

وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:

-ما الإجراءات التي اتخذتها أو ستقوم الهيئة العامة للطرق باتخاذها لمعالجة ما يشوب هذا الطريق من حفر ومنحنيات تهدد سلامة مرتادي الطريق ومستخدميه؟

-هل قامت أو تقوم الوزارة بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للطرق في صيانة وإصلاح الطرق الداخلية والخارجية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فأرجو موافاتي بأسس هذا التعاون ونتائجه، وإذا كانت الإجابة بالنفي فما هي معوقات التنسيق المشار إليه؟

-هل قامت الهيئة العامة للطرق بالتنسيق مع وزارة الداخلية في إجراء حصري شامل للحوادث المرورية التي حدثت على الطريق ونتائج الدراسات الخاصة به؟