أصدر ديوان الخدمة المدنية التعميم الإداري رقم 1 لسنة 2022 بشأن انتهاء وقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الإشرافية واستمرار وقف الندب والإعارة.



وجاء في التعميم:



1- انتهاء وقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الإشرافية الذي تقرر بقرار مجلس الوزراء رقم 1414 المتخذ في اجتماعه رقم 61 -2/ 2021 بتاريخ 8 نوفمبر 2021 واستئناف التعيين وشغل هذه الوظائف مع مراعاة كافة القواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن.



2- استمرار وقف الندب والإعارة الذي سبق وأن قرره مجلس الخدمة المدنية وفقا للأحكام والقواعد الواردة في تعميم الديوان رقم 10 لسنة 2013 وتعديلاته.



