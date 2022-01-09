مريم بندق

يعقد مجلس الوزراء جلسة اعتيادية غدا الاثنين عن بُعد برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد.



ويحسم المجلس في هذه الجلسة بعض التوصيات المرفوعة له من لجنة طوارئ كورونا التي تبلورت في اجتماعاتها المتتالية والمستمرة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي.



وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ "الأنباء" ان التوصيات المرفوعة تهدف الى تخفيف التجمعات في الأماكن المغلقة وحماية الأطفال وطلبة المدارس، بعد أن سجلت وزارة الصحة ارتفاعا ملحوظا في منحنى الإصابات الجديدة وارتفاعا ملحوظا ايضا في منحنى دخول الاجنحة، ولله الحمد جاء الارتفاع في منحنى الدخول في العناية المركزة ثابتا وان كان شهد ارتفاعا في بعض ايام الشهر الجاري.