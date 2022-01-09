نجدد الدعوة إلى ضرورة المبادرة لاستكمال التطعيم وأخذ الجرعة التعزيزية ومداومة تغطية الأنف والفم والالتزام بالارشادات الصحية في التجمعات

السفر للضرورة فقط وعلى القادمين إلى البلاد من الخارج الالتزام بمدة وضوابط الحجر الصحي وتجنب مخالطة الآخرين

ضرورة عدم مخالطة الآخرين حال الشعور بأعراض مرضية

في إطار تقييم مؤشرات الوضع الوبائي في البلاد، أوضحت وزارة الصحة أنه لازالت حالات الإصابة اليومية في البلاد تسجل أرقاما غير مسبوقة.

وأكدت أن هناك متابعة حثيثة من قبل الفرق الفنية للحالات داخل المستشفيات، ولأجنحة وعناية كوفيد-19، وللبروتوكولات الوقائية والعلاجية المتبعة في المؤسسات الصحية، وأن الزيادة السريرية ضمن نطاق قدرة المنظومة الصحية.

وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين والمقيمين الكرام إلى ضرورة المبادرة لاستكمال التطعيم، وأخذ الجرعة التعزيزية، والالتزام بمداومة تغطية الأنف والفم، والالتزام بالارشادات الصحية في مواطن التجمعات.

كما أهابت الوزارة بجموع أفراد المجتمع إلى ضرورة اقتصار السفر على حالات الضرورة، والتزام القادمين إلى البلاد من الخارج بالمدة المقررة للحجر الصحي، والالتزام بضوابطه وعدم مخالطة الآخرين.

كما جددت الوزارة الدعوة إلى عدم مخالطة الآخرين حال الشعور بأعراض مرضية لاسيما التنفسية مثل (سيلان الأنف - العطاس - السعال "الكحة" - احتقان الحلق) أو في حال الشعور بإعياء أو صداع أو حمى، مؤكدة أننا جميعا أمام مسؤولية مشتركة، وبتعاون الجميع سنعبر هذه المرحلة بأفضل النتائج بمشيئة الله.