توج فريق المملكة بلقب النسخة الأولى من الدوري السعودي لكرة القدم للسيدات بعد تغلبه على منافسه التحدي 7 /صفر في المباراة النهائية .



وتقمصت حصة العيسى دور البطولة في فريق المملكة بتسجيلها خمسة أهداف لتحصل على لقب هداف البطولة بجانب جائزة مالية بقيمة عشرة آلاف ريال، متفوقة على زميلتها التونسية سامية العوني التي أحرزت أربعة أهداف في البطولة بحسب صحيفة "الرياضية" السعودية.



وأقيمت البطولة بمشاركة 16 فريقًا بنظام الدوري ذهابًا وإيابًا واحتضنتها ثلاث مدن هي الرياض وجدة والدمام، بمشاركة ستة فرق من الرياض وجدة وأربعة فرق من الدمام.



وصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الرياض وجدة وأصحاب المركزين الأول والثاني في الدمام إلى بطولة المملكة النهائية، قبل تتويج المملكة باللقب مساء السبت.



وحصد فريق المملكة جائزة ثالثة بحصول سامية خالد على جائزة أفضل حارس مرمى بعد أن اهتزت شباكها مرتين فقط ، وأحرزت البندري هوساوي جائزة أفضل لاعب في البطولة.



ونال فريق المملكة النسائي كأس البطولة والميداليات الذهبية إلى جانب مبلغ 300 ألف ريال، فيما ذهبت جائزة المركز الثاني وقيمتها 250 ألف ريال لصالح فريق التحدي، وحصل فريق اليمامة على المركز الثالث وجائزة 200 ألف ريال.



وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع تغلب اليمامة على نسور جدة بثلاثة أهداف نظيفة تناوب على تسجيلها كل من موضي عبدالمحسن والبندري مبارك و انيا فرمات.