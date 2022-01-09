قالت إدارة إطفاء محلية إن خمسة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب تسعة بجروح خطيرة عندما انهار جدار من الصخور فوق زوارق أسفل شلال في جنوب شرق البرازيل .



وانفصل برج من الصخور فجأة عن جدار جبلي مطل على واد ضيق وانهار على عدة قوارب ترفيهية، دافعا بموجة ضخمة فوق البحيرة في كابيتوليو بولاية ميناس جيرايس.



وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي سياحا يصرخون بينما تصطدم كتلة ضخمة من الصخور بالمياه. وغرق زورق واحد على الأقل على أثر تحطمه في حين فرت زوارق أخرى طلبا للنجاة.



وقال منقذون، منهم غواصون، إنهم يبحثون عن 20 شخصا يُعتقد أنهم في عداد المفقودين.



أُصيب الضحايا التسعة بكسور في العظام ونُقل أحدهم في حالة خطيرة إلى مستشفى مصابا بجروح في الرأس والوجه. وقال بيدرو أيهارا المتحدث باسم إدارة الإطفاء للصحفيين إن نحو 23 آخرين عولجوا من إصابات طفيفة.