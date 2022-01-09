قرر صناع مسلسل "المماليك"، تأجيل تصوير المشاهد الأخيرة من العمل، حتى مطلع شهر فبراير المقبل، وذلك بسبب انشغال المخرج خالد فودة في عمليات المونتاج والمكساج.



ويواصل المخرج خالد فودة حاليا عمليات المونتاج بشكل مكثف، بالتزامن مع بدء عرض المسلسل مطلع شهر يناير الجاري على شاشة إحدى القنوات الفضائية.



وقال فودة إنه لم يتبق له سوى يومي تصوير وينتهي من جميع مشاهد المسلسل، مضيفا أنه سيقوم باستئناف تصوير المشاهد الأخيرة مطلع شهر فبراير المقبل.



وينتمى المسلسل إلى نوعية الأعمال الطويلة التي تدور أحداثها في 60 حلقة في إطار اجتماعي تشويقي، ويظهر بيومي فؤاد في دور رجل أعمال، وتتوالى الأحداث في إطار درامي تشويقي، ويتناول العمل 6 قصص متوازية متصلة غير منفصلة.



"المماليك" بطولة كل من رانيا يوسف، بيومي فؤاد، دوللي شاهين، نانسي صلاح، سيدرا، رامي وحيد، عمر حسن يوسف، حنان سليمان، عفاف رشاد، وإخراج حازم فودة.