أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم أن حوالي 90% من حكام دوري الدرجة الاولى (بوندسليجا) تلقوا لقاح كورونا.



وأكد لوتز ميشيل فروليتش رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الألماني لكرة القدم أن الحكام الذين رفضوا الحصول على اللقاح بإمكانهم الاستمرار في إدارة المباريات.



وأكد فروليتش 64/ عاما/ لتلفزيون "بيلد" أن معدل التطعيمات بين الحكام مشابه للمعدل بين اللاعبين.



وقال فروليتش "معدل التطعيمات بين الحكام مرتفع، ولكن الحكام غير الملقحين تم السماح لهم أيضا بإدارة المباريات، مثل السابق".



وأشار "تواجدت لدينا بالفعل حالات إيجابية ، لكن حدث هذا في وقت لم يسبب مشكلة، الحكام دخلوا بعدها في العزل الطبي".