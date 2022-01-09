قالت السلطات الباكستانية إنه تم إنقاذ سائحين حاصرتهم الثلوج الكثيفة في سياراتهم بشمال باكستان، كما جرى إزالة الثلوج من الطرق الجبلية، بعد مقتل 22 شخصا ، عقب أن تدفق المواطنون إلى المنطقة للاستمتاع بالطقس الشتوى.



وقال الجيش في بيان اليوم إنه تم إجلاء أكثر من ألف سائح إلى محطة موري الجبلية بالشمال، كما تم تقديم الرعاية الطبية لأكثر من 300 شخص، الكثير منهم من الأطفال.



وقام أفراد الجيش والإدارة المحلية بإزالة أكثر من 120 سنتميترا من الثلوج، التي تساقطت في منطقة موري، التي تعد مقصدا شهيرا شمال العاصمة إسلام آباد، من على الطرق الرئيسية.



وقال جواد وحيد المتحدث باسم مكتب الانقاذ بالمنطقة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) " حصيلة القتلى تبلغ 22 شخصا بينهم 10 أطفال

وسيدتان ".



وكان أكثر من 150 ألف سائق مركبة قد توجهوا إلى منطقة موري للاستمتاع بالمناظر الخلابة وتساقط الثلوج الذي بدأ الثلاثاء الماضي.



ويشار إلى أن محطة التل لها سعة محددة، ولا يمكن أن تستوعب أكثر من 4000 سيارة في وقت واحد.



وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي سيارات محاصرة تحت الثلوج. وحظرت السلطات أمس السبت دخول مزيد من السيارات إلى المنطقة.



وأمر رئيس الوزراء عمران خان بفتح تحقيق في الحادث، وقال إن المواطنين هرعوا إلى موري" دون معرفة أحوال الطقس" كما أن سلطات المنطقة كانت غير مستعدة.



وأثار بيان خان انتقادات واسعة، واتهمته المعارضة بتحميل الضحية المسؤولية، كما طالبت بإجراء " تحقيق قضائي".