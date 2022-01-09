لوقت طويل كان هواة حفظ كلمات الأغاني يضطرون إلى اللجوء إلى محركات البحث على الإنترنت للعثور على نصوص الكلمات التي يحبونها مكتوبة.



ولكن منصة بث الأغاني عبر الإنترنت الأشهر في العالم سبوتفاي أضافت مؤخرا خدمة جديدة لعرض كلمات الأغنيات مكتوبة أثناء تشغيلها، بعد أن قدمت خدمة آبل ميوزيك خاصية مماثلة في وقت سابق.



وقالت منصة سبوتفاي في بيان عبر الإنترنت "عرض كلمات الأغاني مكتوبة واحدة من أكثر الخصائص التي يطلبها المستمعون في كل أنحاء العالم"، مشيرة إلى أنها تقدم الخدمة الجديدة بالتعاون مع شركة بيانات الموسيقى ميوزيك ماتش.



وأضافت المنصة "الآن وبعد التكرار والاختبارات وفرنا تجربة بسيطة وتفاعلية ويمكن حتى تبادلها".



ويستطيع الآن مستخدمو تطبيق سبوتفاي للأجهزة الذكية أو برنامجها للكمبيوتر المكتبي بعد تحديثهما رؤية خيار يتيح قراءة نص الأغنية أثناء تشغيلها.



وذكرت متحدثة باسم المنصة لوكالة الأنباء الألمانية (د .ب. أ) ، أنه يمكن أيضا للمستخدمين عرض نصوص الأغاني عند تشغيلها على أجهزة ألعاب الفيديو أو أجهزة التلفزيون، ولكن هذه الخاصية غير متاحة عند تشغيل الأغاني عبر موقع سبوتفاي من خلال برامج تصفح الإنترنت.