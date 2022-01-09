قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) تطبيق قاعدة التبديلات الخمسة خلال مباريات كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون لمساعدة

المنتخبات المشاركة على تجاوز الأثار المترتبة على جائحة كورونا.



وقرر كاف أيضا إلزام المنتخبات بخوض المباريات إذا توافر لديها 11 لاعبا جاهزا على الأقل، حتى إذا لم يكن من بينهم حارس مرمى.



وأوضح بيان كاف "كل فريق سيتم السماح له بإجراء خمسة تبديلات بحد أقصى".



وأضاف بيان كاف "لتقليص التوقفات خلال المباريات ، كل فريق ستكون لديه ثلاث فرص بحد أقصى لإجراء التغييرات خلال المباراة، كما يمكن إجراء تبديلات بين شوطي المباراة".



وتابع البيان "إذا أجرى الفريقان تبديلات في نفس الوقت ، سيتم احتساب ذلك كفرصة من بين ثلاث فرص لإجراء التبديلات لكلا الفريقين".



وأشار البيان "التبديلات والفرص غير المستغلة لإجراء التبديلات، ستمتد حتى الوقت الإضافي مع المساح بإجراء تبديل إضافي".



وختم البيان "إذا لم يتوفر 11 لاعبا لدى أي منتخب مشارك، سيتم اعتباره خاسرا للمباراة بنتيجة صفر/ 2".