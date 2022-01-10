twitter facebook whatsapp viber telegram email أفراح المسلم والخضر الاثنين 2022/1/10 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 2937 A+ A- استمع المعرس عبدالله عبدالعزيز المسلمشعيب المويزري مباركامبارك الخرينج يهنئ عبدالعزيز المسلم والمعرس عبدالله المسلمسعدون حماد مهنئا(احمد علي)اللواء عبدالله أبا الخيل مهنئاد.نبيل العون مع أحمد المسلم وعبدالعزيز المسلم والمعرس عبدالله المسلم وعيسى الخضرفيصل المتلقم يقدم التهانيد.بدر الدويش مهنئاناصر المناعي متوسطا المعرس عبدالله المسلم ووالده عبدالعزيز المسلممحمد خالد الغنيم يبارك للمعرس عبدالله المسلم ووالده عبدالعزيز المسلمهشام الغانم مباركاالملحق الثقافي بالسفارة المصرية د.عماد حشيش مهنئايوسف عبدالحميد الوتار يبارك للمعرس ووالدهد.نبيل الفيلكاوي مع المعرس عبدالله المسلم ووالده عبدالعزيز المسلم ووالد العروس عيسى الخضرنوري بشير والفنان عبدالرحمن العقل يباركانصالح الكريباني وم.بدر الكريباني ويوسف الكريباني يهنئون المعرس عبدالله المسلم ووالده عبدالعزيز المسلم وتهنئة من سفارة سلطنة عمان الشقيقة للمعرس ووالدهالفنانان عبدالعزيز النصار وأنور الشامي وم.بدر الكريباني وعمر شرار الختلان يهنئوند.عبدالقادر الفريج يباركتراك الشمري وأحمد المسلم والعقيد م.محمد الخضير وعبدالعزيز المسلم والعقيد م.عادل المسلم والمعرس عبدالله المسلم وعيسى الخضرعبدالعزيز المسلم مع ولديه عبدالرحمن وعبداللهأحمد عبدالله المسلم متوسطا المعرس ووالده وأحمد المسلم وعيسى الخضرعبدالعزيز المسلم وولده المعرس عبدالله المسلمالمعرس عبدالله عبدالعزيز المسلم متوسطا والده واخوانه وأبناء عمومتهالمعرس عبدالله المسلم وشقيقه سالم المسلمالمعرس مع والده وشقيقه عبدالرحمن المسلم احتفل الفنان عبدالعزيز عبدالله عبدالعزيز المسلم بزفاف نجله عبدالله على كريمة عيسى سعد الخضر بحضور جمع من النواب والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة. ألف مبروك