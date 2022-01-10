احتفل الفنان عبدالعزيز عبدالله عبدالعزيز المسلم بزفاف نجله عبدالله على كريمة عيسى سعد الخضر بحضور جمع من النواب والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة. ألف مبروك