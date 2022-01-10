جربها واكتشف الفرق.. حيلة بيل غيتس للنوم بسرعة

كشف موقع «بزنس إنسايدر» الروتين الليلي الذي يعتمده الملياردير الأميركي بيل غيتس، للحصول على قسط كاف من النوم وتحسين إنتاجيته.

وقال المصدر إن تحسين الإنسان لقدراته الإنتاجية يبدأ أولا بالحصول على القدر الموصى به من النوم كل ليلة، مضيفا: «إذا وجدت نفسك تكافح في هذا الصدد، فقد ترغب في البدء باتباع روتين بيل غيتس الليلي».



وللنوم جيداً، يحتاج عقلك إلى إنهاء يومه بعيدا عن المشاكل والالتزامات المزعجة، وإلا فإن تلك الأفكار والهموم ستبقيك مستيقظا.



لهذا الغرض، يستخدم بيل غيتس حيلة بسيطة لتصفية ذهنه، حيث كان قد صرح في عام 2014: «أقوم بغسل الأواني كل ليلة».



وذكر «بزنس إنسايدر» أن المهام البسيطة مثل حيلة غيتس تعتبر مفيدة لتخفيف التوتر والابتعاد عن الهموم.



وأضاف: «كما أن القراءة قبل النوم تعد عادة رائعة يجب أن تمارسها بصفة يومية.. هذا بالضبط ما يفعله بيل غيتس».

عن «بزنس انسايدر»