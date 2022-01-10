تنطلق اليوم منافسات المجموعة الثانية التي ستجمع السنغال مع زيمبابوي وغينيا مع ملاوي، اذ ستخوض السنغال مباراتها الأولى ضد زيمبابوي، وسط أجواء متوترة بعد تعرض عدد من نجومه للإصابة بفيروس كورونا. ولا يختلف الأمر كثيرا بالنسبة لمنتخبي غينيا ومالاوي، اللذين يلتقيان أيضا بالجولة الأولى للمجموعة بنفس اليوم، بعدما طارد الفيروس مجموعة من لاعبيهما.



وقبل ساعات قليلة على مواجهة زيمبابوي، تلقى المنتخب السنغالي، الذي يبحث عن لقبه الأول في البطولة، صدمة قوية بعد ثبوت إصابة كل من إداورد ميندي، حارس مرمى تشيلسي، كاليدو كوليبالي مدافع نابولي، وفامارا ديديو لاعب ألانيا سبور التركي، بفيروس كورونا، ليتم عزلهم وغيابهم عن انطلاقة المسابقة.



في المقابل، يحلم منتخب زيمبابوي، الذي يشارك في المسابقة للنسخة الثانية على التوالي والخامسة في تاريخه، بتحقيق نتيجة إيجابية رغم صعوبة المهمة التي تنتظره. وفي اللقاء الآخر، يفتقد منتخب غينيا عددا من لاعبيه أمام مالاوي، بعدما ارتفع عدد حالات العدوى بكورونا إلى 8 إصابات، عقب اكتشاف 4 حالات جديدة في الاختبارات التي أجريت الجمعة لبعثة الفريق.



ويعاني منتخب مالاوي، الذي يلعب في البطولة للمرة الثالثة، بعدما شارك في نسختي 1984 بكوت ديفوار و2010 بأنغولا، من غياب اثنين من عناصره الأساسية، اذ تعرض كل من تشالز بيترو، لاعب وسط فريق شيريف تيراسبول المولدوفي، والمدافع مارك فوديا، لاعب سيلفر سترايكرز المالاوي، للإصابة بالفيروس، في حين تعافى ريتشارد مبولو، مهاجم باروكا الجنوب افريقي، ليصبح جاهزا للمباراة.



هذا ويستهل المنتخب المغربي مسيرته في المجموعة الثالثة بمواجهة من العيار الثقيل ضد نظيره الغاني، اليوم على ملعب (أحمدو أهيدجو) بالعاصمة ياوندي، في أولى مباريات المنتخبين بالمجموعة الثالثة التي تشهد أيضا مواجهة أخرى بين جزر القمر والغابون على الملعب ذاته.



ويدرك المغرب وغانا ضرورة الحصول على النقاط الثلاث من أجل مضاعفة الآمال نحو التربع على الصدارة في نهاية دور المجموعات، ومن ثم تسهيل المسار في الأدوار الإقصائية للبطولة، لاسيما وأنهما المرشحان الأوفر حظا في تلك المجموعة لبلوغ دور الـ16، في ظل الفوارق الفنية والمادية التي يتفوقان بها على الغابون وجزر القمر.



وقد تعرض المغرب لضربة موجعة وصدمة عنيفة، إذ تأكد غياب 3 لاعبين أساسيين وهم المهاجم أيوب الكعبي، ولاعب الوسط أيمن برقوق، بسبب كورونا بينما يغيب ريان مايي لإصابته في التدريبات.



من جانبه، تتطلع غانا لاستعادة البريق الذي فقدته في الفترة الأخيرة، بعد فشلها في بلوغ مونديال روسيا 2018، وخروجها من دور الـ16 في النسخة الأخيرة.



على الجانب الآخر، تستعد جزر القمر، أحد المنتخبات العربية الـ7 المشاركة في البطولة لتسجيل ظهورها الأول في أمم أفريقيا، عندما تواجه نظيرها الغابوني.



ويطمع المنتخب الملقب بـ «أسماك السيلاكانتي» في مواصلة مفاجآته بالنهائيات، واجتياز عقبة دور المجموعات، رغم صعوبة المنافسة التي تنتظره أمام المنتخب الغابوني، الذي يحاول مصالحة جماهيره، بعد الإخفاقات العديدة التي عانى منها في الأعوام الأخيرة.