أعلن الرئيس الكاميروني بول بيا افتتاح منافسات النسخة 33 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021، التي تستضيفها بلاده بدءا من أمس بمواجهة المنتخب صاحب الأرض والجمهور مع نظيره بوركينا فاسو، ويحتضنها ستاد «باول بيا ستاديوم»، ضمن منافسات المجموعة الأولى حتى 6 فبراير المقبل.



وقد سادت أجواء جماهيرية مبهرة في ملعب «أوليمبي» بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، مع انطلاق حفل افتتاح البطولة، اذ حضر رئيس الكاميرون بول بيا في سيارة مكشوفة برفقة زوجته، إلى ملعب المباراة وصعد للمقصورة مع حضور باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» وتواجد رئيس الاتحاد الدولي «فيفا» جياني إنفانتينو، كما نال رئيس الاتحاد الكاميروني صامويل إيتو، تشجيعا حارا من الجماهير، بمجرد ظهوره في الشاشة الكبرى بالستاد وتواجد أيضا نوانكو كانو نجم منتخب نيجيريا بين الحضور اذ تواجد في مدرجات الملعب آلاف المشجعين بعد موافقة الاتحاد الأفريقي «كاف» على حضور 80% من سعة الملاعب.



وتم وضع تصميم لكأس البطولة بمنتصف الملعب، مع تغطية بألوان مبهجة لأرضية الملعب وعروض لموسيقى عسكرية وسط تفاعل جماهيري ومجموعة من العروض الشعبية الكاميرونية.



وفي لقطة فينة رائعة تواجد حيوان الأسد داخل مراسم حفل الافتتاح بواسطة خاصية «الهلو جرام» وقد جذب الأنظار خلال فقرات الافتتاح اذ تنقل من أعلى الملعب إلى أرضيته وتجول وسط الفقرات الفنية.



موتسيبي: انتظروا النسخة الأجمل



هذا، وقال رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، في كلمته إن نسخة البطولة ستكون الأجمل على الإطلاق، مضيفا: «أشكركم جميعا لحضور هذه الاحتفالية، نحن هنا من أجل كرة القدم الافريقية».



وبين قائلا: «أشكر بول بيا فخامة الرئيس الكاميروني على دعمه للبطولة، وأشكر أيضا صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني على ما قدمه». وتابع: «أريد أن أقول رسالة للجميع، نحن نريد أن نتوافق مع الاتحاد الأوروبي ونريد أن تتطور الكرة الافريقية بلا شك».



وأردف: «تمسكنا بإقامة كأس الأمم بعد تأجيلها لمدة عام، لكنني واثق أنها ستكون النسخة الأجمل». وأشار إلى أنه لابد من اتحاد الجميع في افريقيا خلف كرة القدم. وختم قائلا: «اليوم سنعرض أفضل ما في كرة القدم في الكاميرون، وسنعرض أفضل ما في كرة القدم من افريقيا».