صعد ميلان الى صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم واضعا الضغط على غريمه إنتر حامل اللقب، بفوزه 3-0 على مضيفه فينيتسيا أمس في افتتاح منافسات المرحلة الـ21، بثنائية للفرنسي تيو هرنانديز. وهذا الفوز الثاني تواليا لميلان بعد العودة من العطلة الشتوية بعد أن أسقط روما 3-1 في سان سيرو الخميس، رافعا رصيده الى 46 نقطة بفارق نقطتين عن إنتر الذي أرجئت مباراته الأخيرة ضد بولونيا بسبب إصابات فيروس كورونا في صفوف الخصم، فيما سيكون مطالبا بالفوز على ضيفه لاتسيو لاحقا اليوم لاستعادة الصدارة.



وتقدم ميلان عبر السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في الدقيقة الثانية، قبل أن يضاعف هرنانديز التقدم بعد ثلاث دقائق على انطلاق الشوط الثاني ويضيف الثالث في الدقيقة 59 من ركلة جزاء.



وكان فينيتسيا لعب نصف الساعة الأخير بعشرة لاعبين بعد طرد مباشر للنمساوي مايكل سفوبودا الذي لمس الكرة بيده داخل المنطقة وتسبب في الركلة التي نفذها هرنانديز.