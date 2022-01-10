يستضيف مان يونايتد على ملعبه أولد ترافورد مساء اليوم نظيره أستون فيلا، في مواجهة صعبة ضمن لقاءات الدور الثالث لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.



وأكد المدير الفني لفريق أستون فيلا ستيفن جيرارد، أن المباراة تعد بمنزلة تحد بالنسبة لهم كفريق، وقال: «لقد حصلنا على قرعة صعبة حقا، الذهاب إلى أولد ترافورد في الجولة الافتتاحية، كان هناك بالتأكيد ما هو ألطف بالنسبة لنا، لكنك حصلت على ما أظهرته لك القرعة»، مضيفا: «عليك أن تعد فريقك بأفضل طريقة ممكنة، في أي وقت تذهب فيه إلى أولد ترافورد بمستوى اللاعبين الذين لديهم، فأنت تعلم بأنك ستخوض مباراة صعبة حقا، سنذهب إلى هناك بأقوى فريق ممكن ومتاح لدينا، لمحاولة تحقيق أفضل نتيجة ممكنة».



إلى ذلك، حقق كامبريدج يونايتد من الدرجة الثالثة مفاجأة من العيار الثقيل بإقصائه نيوكاسل من الدور الثالث لمسابقة كأس إنجلترا لكرة القدم بعد فوزه عليه 1-0 سجله جو أيرونسايد، ويعيش نيوكاسل الذي يقبع في المركز التاسع عشر قبل الأخير في الدوري الممتاز، ظروفا صعبة حيث فاز بمباراة يتيمة مقابل 8 تعادلات و10 هزائم في «البريمييرليغ» هذا الموسم، قبل أن تزيد خسارته المذلة أمام فريق من الدرجة الثالثة جراحه، وذلك تحت أنظار جماهيره الغاضبة في ملعبه «سان جيمس بارك».



وبخلاف نيوكاسل، تخطى ليستر سيتي كثرة الغيابات في صفوفه بسبب الإصابات ليفوز على واتفورد 4-1، وعوض كريستال بالاس تأخره ليهزم ميلوول 2-1 في دربي جنوب لندن، واكتسح برينتفورد نظيره بورت فالي 4-1، فيما ودع بيرنلي من الدوري الممتاز المسابقة بخسارته أمام ضيفه هدرسيفيلد 1-2.