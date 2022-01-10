حقق الإسباني رافايل نادال، المصنف سادسا عالميا، عودة ناجحة الى منافسات رابطة محترفي التنس بعد غياب خمسة أشهر، بتتويجه أمس بلقب دورة ملبورن قبل قرابة الأسبوع على انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع في التنس، فيما أحرزت الرومانية سيمونا هاليب، المصنفة أولى عالميا سابقا، لقبها الأول منذ 16 شهرا.



وأحرز نادال اللقب بعد تفوقه في النهائي على الأميركي ماكسيم كريسي المصنف 112 عالميا 7-6 (8/6)، 6-3.



ولدى السيدات، أحرزت هاليب لقبها الأول منذ 16 شهرا بفوزها في النهائي على الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا 6-2،6-3.



وأظهرت المصنفة عشرون عالميا حاليا أنها جاهزة بدنيا للعودة الى مستوياتها بعد أن أبعدتها الإصابة عن العديد من البطولات الموسم الماضي.