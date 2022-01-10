عاد ريال مدريد متصدر ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم الى الانتصارات واكتسح نظيره فالنسيا 4-1 ضمن المرحلة الـ 20 بفضل الثنائي الهجومي «المتفجر» الفرنسي كريم بنزيمة والبرازيلي فينيسيوس جونيور، في مرحلة شهدت تعثر برشلونة بصورة دراماتيكية بعدما سجل غرناطة هدف التعادل 1-1 قبل دقيقة من نهاية الوقت الاصلي.



وعزز النادي الملكي موقعه في صدارة الترتيب برصيده 49 نقطة، في المقابل، تجمد رصيد فالنسيا عند 28 نقطة في المركز التاسع.



سجل أهداف ريال كل من بنزيمة هدفين (43 من ركلة جزاء و88) والعائد إلى تشكيلة الفريق بعد تعافيه من فيروس كورونا فينيسيوس جونيور هدفين (52 و61).



وسجل المهاجم الفرنسي هدفيه الـ 300 ثم الـ 301 بقميص ريال مدريد، ليصبح رابع افضل هداف في تاريخ النادي الملكي، متخلفا بفارق سبعة أهداف فقط عن أسطورة ريال الأرجنتيني الاصل ألفريدو دي ستيفانو (308).



ويحتل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم «الريال» السابق ومان يونايتد الانجليزي الحالي، صدارة ترتيب الهدافين في النادي الاسباني بـ 351 هدفا، مقابل 323 لراوول غونزاليس في المركز الثاني.



وقال مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي بعد الفوز: «لقد لعبنا بشكل جيد ونستحق الفوز، وافتتحنا التسجيل بضربة جزاء ولقد ساعدنا ذلك، ومع ذلك كان هناك بعض المشاكل في بداية المباراة»، مضيفا ثلاثي المقدمة ليسوا ثابتين، على الرغم من أنهم قدموا أداء جيدا أمام فالنسيا، رودريغو قدم أداء جيدا عندما لعب في الكأس، وأسينسيو كان جيدا أيضا.



إلى ذلك، فرض غرناطة على ضيفه برشلونة المنقوص تعادلا قاتلا 1-1، حارما إياه من تحقيق فوزه الثالث تواليا في جميع المسابقات.



وكان الفريق الكتالوني في طريقه لحصد النقاط الثلاث قبل أن يتمكن النادي الاندلسي من توجيه ضربة قاسية لعشاق الـ «بلاوغرانا» بهدف التعادل عن طريق أنتونيو بويرتاس (89) بعدما كان الهولندي لوك دي يونغ منح التقدم لرجال المدرب تشافي هرنانديز (57).



ولعب النادي الكتالوني منقوصا منذ الدقيقة 79 اثر طرد لاعبه غافي عقب نيله بطاقتين صفراويين.



وتراجع برشلونة للمركز السادس برصيد 32 نقطة، فيما يحتل غرناطة المركز 12 بـ 24 نقطة.



وقال تشافي بعد المباراة: «كنا بحاجة إلى التحلي بالصبر والاحتفاظ بالكرة واللعب في نصف ملعب الفريق المنافس، لكننا فقدنا الكرات بشكل سخيف، ارتكبنا الأخطاء».



ووضع ريال سوسييداد حدا لسلسلة من ست مباريات من دون انتصار بعد فوزه على ضيفه سلتا فيغو 1-0، وتقام اليوم مباراة واحدة ضمن الجولة الـ 20، حيث يستضيف إسبانيول نظيره إلتشي.