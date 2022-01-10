قلب بوروسيا دورتموند تأخره أمام مضيفه اينتراخت فرانكفورت بهدفين إلى فوز 3-2 في منافسات المرحلة الـ 18 من الدوري الألماني لكرة القدم المقامة خلف أبواب موصدة، ليضيق الخناق على بايرن ميونيخ المتصدر الذي كان خسر أمام ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 1-2 في افتتاح الجولة.



واستفاد هوفنهايم الفائز على مضيفه أوغسبورغ 3-1 السبت أيضا، من تعادل فرايبورغ أمام ضيفه أرمينيا بيليفيلد وباير ليفركوزن أمام أونيون برلين بالنتيجة ذاتها 2-2 للتقدم للمركز الثالث والمنافسة على المراكز الأوروبية. رفع دورتموند الذي حقق فوزه الـ 12 هذا الموسم، رصيده في المركز الثاني إلى 37 نقطة، ليقلص الفارق بينه وبين العملاق البافاري المثقل بإصابات فيروس كورونا إلى 6 نقاط، فيما تجمد رصيد أينتراخت فرانكفورت عند 27 نقطة في المركز السابع.



وصعد هوفنهايم للمركز الثالث برصيد 31 نقطة متقدما بفارق نقطة عن فرايبورغ الرابع ونقطتين عن ليفركوزن الخامس.



في المقابل، سقط فرايبورغ في فخ التعادل أمام ضيفه بيليفيلد المهدد بالهبوط 2-2.



وتابع باير ليفركوزن نتائجه السيئة حيث لم يفز في أي من مبارياته الخمس الأخيرة، لينتزع تعادلا قاتلا على أرضه من نادي العاصمة أونيون برلين 2-2.



وحقق لايبزيغ فوزه الثاني بعدما تغلب على ماينز 4-1.