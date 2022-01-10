تجاوزت قيمة استثمارات السوريين الذين خرجوا من ديارهم بسبب 11 عاما من الحرب في تركيا الـ 10 مليارات دولار إضافة الى خلقهم عشرات آلاف فرص العمل. وتحدث تقرير لصحيفة «تركيا» نقله موقع «عنب بلدي»، عن تجاوز مساهمة هؤلاء المستثمرين في الصادرات لثلاثة مليارات دولار أميركي خلال عام واحد.



ونقل موقع صحيفة «Turkiye» عن رئيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين العرب، (أسياد)، عبدالغفور صالح عصفور قوله: «في العام الماضي، دعمنا صادرات تركيا بأكثر من ثلاثة مليارات دولار، ونصدر إلى 50 دولة».



وتابع عصفور أن هناك ثلاثة آلاف رائد أعمال سوري مسجل في غرفة التجارة في مدينة غازي عنتاب وحدها، كما توجد 101 شركة في غرفة الصناعة و1445 شركة مسجلة لدى رابطة مصدري جنوب شرق الأناضول. وأفاد بأن استثمارات رجال الأعمال السوريين توفر فرص عمل لما بين 450 و500 ألف شخص في تركيا، وجزء كبير منهم من الأتراك، معربا عن أسفه للاشارات السلبية التي تصدر عن المعارضة التركية تجاه السوريين.



وتتصدر قطاعات المنسوجات والبلاستيك والأحذية والنعال والسجاد والخدمات اللوجستية والخدمات قائمة منتجات شركات رجال الأعمال السوريين، خاصة في غازي عنتاب وشانلي أورفا ومرسين وإسطنبول وهاتاي وكلس وأضنة، بحسب عصفور.



وأكد عصفور أن المنتجين والتجار القادمين من حلب حافظوا على علاقاتهم السابقة مع الدول الأوروبية والآسيوية، خاصة الدول العربية، لافتا إلى أنهم يصدرون إلى أكثر من 50 دولة مستغلين هذه العلاقات، اذ يتم تصدير ما قيمته نحو 500 مليون دولار الى الدول الناطقة بالعربية، خاصة عبر إسطنبول.



وقال إن رجال الأعمال السوريين لا يطلبون أي امتيازات، بل الاستفادة فقط من الفرص الرسمية المتاحة، للمستثمرين الأجانب الآخرين، مشيرا إلى أن العديد من رجال الأعمال السوريين يعيشون في تركيا وفق نظام هوية الحماية المؤقتة أو «الكملك»، «على الرغم من أنه لا يعرف ما سيكون عليه وضعه في غضون عام أو نحو ذلك، ومع ذلك فإنه يواصل التجارة والإنتاج دون إعطاء».



ووصل عدد الشركات التي يملكها سوريون في تركيا إلى 13 ألفا و880 شركة، بنسبة 29% من مجموع الشركات المملوكة لأجانب في البلاد، بحسب تصريحات لوزيرة التجارة التركية، روحصار بك جان، في البرلمان التركي، نقلتها صحيفة «يني شفق» التركية.