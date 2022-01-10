أعلنت الحكومة السورية تمديد منع التصدير عن مجموعة من المنتجات الزراعية للسيطرة على أسعارها وعدم اختفائها من الأسواق المحلية حتى نهاية عام 2022.



وقال موقع صحيفة «الوطن» المحلية إن رئيس مجلس الوزراء م.حسين عرنوس وافق على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بتمديد قرارات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المتعلقة بمنع تصدير: ورق الغار ـ زيت الغار ـ الزيزفون ـ الأخشاب والأحطاب الخام غير المصنعة ـ الفحم ودق الفحم المنتج محليا وذلك حتى نهاية العام 2022.



كما شمل القرار البقوليات الطازجة والمعلبة والمصنعة وذلك لغاية الأول من يونيو المقبل، كذلك زيت الزيتون بشكله «الدوكمة» أو المعبأ بعبوات تزيد على سعة 5 ليترات وذلك حتى نهاية العام الحالي.



وأكدت الصحيفة أن تمديد قرارات منع تصدير هذه المواد يهدف إلى «تأمين حاجة السوق المحلية منها وضبط الأسعار وإعادة التوازن السعري للمواد بالسوق المحلية».