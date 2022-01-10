واصل ريال بيتيس نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل الإيجابي أمام مضيفه رايو فايكانو 1-1 الأحد في المرحلة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، وفي الدقيقة 33 طرد لاعب بيتيس أليكس مورينو، لكن ذلك لم يمنعه من افتتاح التسجيل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول عبر سيرخيو كاناليس وانتظر رايو فايكانو الدقيقة 70 لإدراك التعادل عبر المدافع الألباني إيفان باليو.وهي المباراة الثالثة تواليا التي يفشل فيها ريال بيتيس في تحقيق الفوز بعد خسارتين متتاليتين، لكنه استعاد مركزه الثالث برصيد 34 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام ريال سوسييداد الفائز على سلتا فيغو 1-0 السبت في افتتاح المرحلة.وبات ريال بيتيس مهددا بالتراجع إلى المركز الرابع في حال فوز أتلتيكو مدريد حامل اللقب (32 نقطة) على مضيفه فياريال لاحقا.في المقابل، فشل رايو فايكانو في استغلال تعثر برشلونة أمام مضيفه غرناطة (1-1) السبت لانتزاع المركز السادس منه فبقي سابعا برصيد 31 نقطة مقابل 32 للفريق الكاتالوني ويلعب لاحقا أيضا إشبيلية مع خيتافي، وأوساسونا مع قادش، وألافيس مع أتلتيك بلباو.وتختتم المرحلة الإثنين بلقاء إسبانيول مع إلتشي.