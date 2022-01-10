بلغت اندية ليفربول وتوتنهام ووست هام الدور الرابع من كأس انجلترا، إذ تخطى ليفربول شروزبيري بأربعة أهداف لهدف.



وبدأ «الريدز» المباراة مهزوزا، إذ تلقى الهدف الأول من منافسه شروزبيري سجله دانيال اودوه (27)، ومع ارتفاع وتيرة المباراة تحسن ليفربول ونجح في قلب النتيجة، حيث سجل لليفربول كل من كايد غوردون (34) والبرازيلي فابينيو (44 من ركلة جزاء و90+3) وروبرتو فيرمينو (78)، وشهدت المباراة عودة مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب بعد تماثله للشفاء من فيروس كورونا.



وفي مباراة أخرى، فاز توتنهام على موركامب بثلاثة أهداف لهدف، بينما حقق ويستهام فوزا مستحقا على ليدز يونايتد بهدفين نظيفين، ليعلن الفائزان عن صعودهما للمرحلة المقبلة من البطولة رسميا.