تأكيدا لدورها في مجال المسؤولية المجتمعية والتعليمية، ودعما للقدرات التعليمية لأبنائها الموهوبين، كرمت مدرسة النخبة النموذجية أبطال الكويت من أبنائها الذين مثلوا الكويت بشكل مشرف في المحافل الدولية.



وأشار رئيس مجلس إدارة شركة إكسلنس للخدمات التعليمية علي البغيلي إلى أن التكريم المستحق لأبناء مدرسة النخبة يأتي في إطار التأكيد على أهمية دعم الطلاب أصحاب القدرات المتميزة في مختلف المجالات الرياضية والسعي لتطوير قدراتهم ودعمهم في مختلف البطولات المحلية والإقليمية والدولية.



وبين أن دعم وتأهيل الشباب الكويتي في مختلف المجالات واجب وطني على القطاع الخاص القيام به من أجل بناء جيل قادر على مواجهة التحديات وتحقيق التطلعات، مؤكدا أن بناء العقول يمثل اللبنة الأساسية في تطور المجتمع وهو ضرورة باتت ملحة لتنفيذ رؤية «كويت جديدة 2035» التي تعتمد في المقام الأول على الاستثمار البشري وتأهيله ليكون على قدر المسؤولية.



واستدرك بأن مساندة الدولة في تنفيذ خططها التنموية من خلال وقوف القطاع الخاص في تنفيذ رؤيتها ليس بجديد، ولكنه أمر طبيعي كونه يتسق وطبيعة أهل الكويت التي اعتادت التعاون في الشدة والرخاء من أجل تحقيق التنمية والازدهار.



وتم تكريم الطلبة لحصولهم على المراكز الأولى على مستوى الوطن العربي والمركز الرابع عالميا في مسابقة الكراتيه التي أقيمت في كازاخستان وماراثون سبارتن للقدرة والتحمل في بطولة العالم ليوا 2021 التي أقيمت في الإمارات.



وحصد الطالب محمد شعبان المركز الأول على مستوى الوطن العربي والرابع عالميا في ماراثون سبارتن، فيما جاء الطالب سعد الهلفي بالمركز الثالث في الكراتيه وتوج بالبرونزية، وحصد الطالب عبد الهادي عبدالله الدويلة المركز الأول بتتويجه بذهبية الكراتيه. وقدم البغيلي دروع التكريم للمكرمين، كما تكفل بالرسوم الدراسية كاملة للعام الدراسي الحالي وذلك بحضور مدير المدرسة حسن نافل العجمي ود.فوزي العتيبي وأحمد العدواني.