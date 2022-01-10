أمير زكي



قال مصدر أمني لـ «الأنباء» إن القيادات الذين تقاعدوا قبل العام 2015 وتم منحهم ما يعادل 27 شهرا، يرجح أن يتم منحهم الفارق بين 39 شهرا حصل عليها القياديون الذين تقاعدوا بعد هذا التاريخ، أي ما يعادل 12 شهرا.



وكان المصدر ذكر لـ «الأنباء»، وهو ما نشرته الجريدة على موقعها الإلكتروني يوم الجمعة، أن الوزارة تتجه الى تعويض الضباط المتقاعدين الذين لم يحصلوا على ذات قيمة التقاعد التي حصل عليها الضباط بعد هذا التاريخ (2015)، مشيرا الى انه تم الطلب من شؤون القوة حصر أسماء القيادات تمهيدا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو منحهم الفارق.