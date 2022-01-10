مبنى متكامل يقدم كل أنواع الخدمات للمسنين

المبنى شيد على مساحة 2000 م2 بتكلفة مليون و 900 ألف دينار

بشرى شعبان

كشف وكيل وزارة الشئون الاجتماعية ورئيس فريقي الإعداد والمتابعة الخاص بتنفيذ خطة التنمية لمشاريع وزارة الشئون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب في برنامج عمل الحكومة، عن أن الوزارة قد تسلمت في بداية شهر ديسمبر الفائت مشروع إنشاء مبنى وحدة رعاية المسنين والكائن بمنطقة حولي.

وأوضح أن المبنى الذي شيد بإشراف شبابي كويتي من موظفي الوزارة سوف يقوم بتقديم كافة الخدمات الاجتماعية والنفسية والرياضية والصحية والتأهيلية لكبار السن من قاطني محافظة حولي من المواطنين، حيث يتميز هذا المبنى بسهولة الدخول والخروج والمساحات الواسعة .

وأضاف ان المبنى الذي شيد على مساحة 2000 متر مربع يضم ناديا للمسنين، عيادات طبية متخصصة لتقديم الرعاية الصحية لفئة عزيزة على قلوبنا،

مؤكدا في الوقت ذاته حرص الوزارة على تنفيذ مشروعاتها كافة والمدرجة ضمن خطة التنمية وفق الجدول الزمني المعد سلفا، كما أنها حريصة على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه تنفيذ هذه المشروعات وهو ما أكده وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشئون الاسكان مبارك العرو في لقائه مع قيادي الوزارة، علما بأن تكلفة انشاء هذا المبنى بلغت مليونا و900 الف دينار كويتي وانه سوف يفتتح ويدخل الخدمة في الربع الاول من السنة الحالية.