بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الثانية لتولي جلالته مقاليد الحكم ومشيدا بما يشهده البلد الشقيق في عهد جلالته الميمون من إنجازات تنموية وحضارية شملت مختلف الميادين معربا سموه رعاه الله عن بالغ الاعتزاز بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين ومتمنيا سموه حفظه الله لجلالته وافر الصحة والعافية ولسلطنة عمان الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الثانية لتولي جلالته مقاليد الحكم راجيا سموه لجلالته دوام الصحة والعافية وللبلد الشقيق كل الرقي والنماء في ظل القيادة الرشيدة لجلالته.

كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.