بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، ببرقية تهنئة إلى محمد ريكان الحلبوسي رئيس مجلس النواب في جمهورية العراق أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب لفترة ثانية متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد وتحقيق ما ينشده البلد الصديق من رقي ونمو وازدهار راجيا سموه حفظه الله له موفور الصحة والعافية وللعلاقات الطيبة بين البلدين الشقيقين المزيد من التطور والنماء.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى سيادة محمد ريكان الحلبوسي رئيس مجلس النواب في جمهورية العراق الشقيق ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب لفترة ثانية متمنيا سموه له كل التوفيق والنجاح ودوام الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.