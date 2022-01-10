أسامة ابو السعود
زكّى مجلس ادارة نقابة العاملين بشركة البترول الوطنية الكويتية محمد فالح الهاجري رئيسا بالتزكية وذلك بعد فوز قائمة التغيير باكتساح خلال انتخابات النقابة التي اجريت قبل ايام .
وجاء تشكيل مجلس ادارة النقابة الجديد كالتالي:
١- محمد فالح الهاجري - رئيس مجلس الادارة - بالتزكية
٢- محمد فاضل الشمري - نائب رئيس مجلس الادارة - بالتزكية
۳- مناور محمد العازمي - أمين سر النقابة - بالتزكية
٤- محمد عبدالله الكندري - أمين السر المساعد - بالتزكية
٥- سليمان عبيد الحربي - امين صندوق النقابة - بالتزكية
٦- حيدر خالد بوشهري - امين صندوق الزمالة - بالتزكية
۷- عبدالمحسن علي اكبر- رئيس اللجنة الثقافية الاجتماعية الإعلامية
٨- عبدالرحمن سعد العنزي -رئيس اللجنة البرلمانية
۹- عبدالله زيد العازمي - عضوا
١٠- سعد عبدالله هلال العتيبي - عضوا
۱۱- سالم زايد المطيري - عضوا
۱۲- عبدالرحمن محمد الكندري - عضوا
۱۳- نواف ناصر الواوان - عضوا
١٤- حمد حمدان المطيري - عضوا
١٥- سعود مترك الهاجري - عضوا
كما تم تشكيل اللجان المنبثقة من المجلس ومنها لجنة للفاوضات الرئيسية برئاسة محمد فاضل الشمري.
وتوجه مجلس ادارة النقابة الجديد بالشكر الجزيل لجميع الزملاء عمال شركة البترول الوطنية الكويتية " على الثقة التي اوليتمونا إياها معاهدين الله سبحانه وتعالى ان نحافظ على العهد ونؤدي الأمانة ونقوم بواجبنا المفروض علينا بما فيه الخير للصالح العام للعمل والعمال .