أسامة ابو السعود

زكّى مجلس ادارة نقابة العاملين بشركة البترول الوطنية الكويتية محمد فالح الهاجري رئيسا بالتزكية وذلك بعد فوز قائمة التغيير باكتساح خلال انتخابات النقابة التي اجريت قبل ايام .

وجاء تشكيل مجلس ادارة النقابة الجديد كالتالي:

١- محمد فالح الهاجري - رئيس مجلس الادارة - بالتزكية

٢- محمد فاضل الشمري - نائب رئيس مجلس الادارة - بالتزكية



۳- مناور محمد العازمي - أمين سر النقابة - بالتزكية

٤- محمد عبدالله الكندري - أمين السر المساعد - بالتزكية

٥- سليمان عبيد الحربي - امين صندوق النقابة - بالتزكية

٦- حيدر خالد بوشهري - امين صندوق الزمالة - بالتزكية

۷- عبدالمحسن علي اكبر- رئيس اللجنة الثقافية الاجتماعية الإعلامية

٨- عبدالرحمن سعد العنزي -رئيس اللجنة البرلمانية



۹- عبدالله زيد العازمي - عضوا



١٠- سعد عبدالله هلال العتيبي - عضوا



۱۱- سالم زايد المطيري - عضوا



۱۲- عبدالرحمن محمد الكندري - عضوا



۱۳- نواف ناصر الواوان - عضوا



١٤- حمد حمدان المطيري - عضوا



١٥- سعود مترك الهاجري - عضوا

كما تم تشكيل اللجان المنبثقة من المجلس ومنها لجنة للفاوضات الرئيسية برئاسة محمد فاضل الشمري.

وتوجه مجلس ادارة النقابة الجديد بالشكر الجزيل لجميع الزملاء عمال شركة البترول الوطنية الكويتية " على الثقة التي اوليتمونا إياها معاهدين الله سبحانه وتعالى ان نحافظ على العهد ونؤدي الأمانة ونقوم بواجبنا المفروض علينا بما فيه الخير للصالح العام للعمل والعمال .