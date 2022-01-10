أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن تلقيه طلبين نيابيين لعقد جلستين خاصتين يومي الأربعاء والخميس المقبلين، مبينا أنه وجه الدعوتين لعقد الجلستين وفقا للمادة (72) من اللائحة الداخلية للمجلس.

وقال الغانم في تصريح صحفي بمجلس الأمة اليوم "تلقيت مساء يوم أمس وصباح اليوم طلبين لعقد جلستين خاصتين، فالطلب الأول مقدم من النواب، خالد المونس العتيبي ومبارك الحجرف وثامر السويط ومرزوق الخليفة وفارس العتيبي وشعيب المويزري ومحمد المطير ومهند الساير والصيفي الصيفي ود. حسن جوهر".

وأضاف الغانم أن الطلب الثاني مقدم من النواب مهلهل المضف ود.حسن جوهر ود.بدر الملا ود.حمد المطر وفايز الجمهور ود. محمد الحويلة وأسامة الشاهين ود. صالح المطيري والصيفي الصيفي ود. عبد العزيز الصقعبي.

وذكر الغانم "وجهت الدعوتين قبل قليل الأولى لعقد جلسة خاصة يوم الأربعاء، والأخرى لعقد جلسة يوم الخميس التزاما بما جاء في الفقرة الثانية من المادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة".

وردا على سؤال صحفي حول إمكانية مقدمي الطلب تغيير الموعد أوضح الغانم "يخاطب الموقعون الرئيس رسميا من قبل نفس الموقعين بتغيير الموعد في يوم لا يكون فيه جلسة خاصة أو عادية، فلا توجد إشكالية لدي ولكن لابد أن تكون المخاطبات رسمية موجهة للرئاسة".

وبشأن التنسيق مع الحكومة وهل ستحضر أم لا قال الغانم "هذا الأمر بين مقدمي الطلب والحكومة إن كان هناك تنسيق أم لا، ومن يجيب على هذا السؤال هي الحكومة وليس الرئاسة".

وأكد الغانم "الرئاسة ملتزمة بالإجراءات اللائحية وهذا ما تم والدعوتان تم التوقيع عليهما وستصلان إلى النواب اليوم، دعوة يوم الأربعاء ودعوة يوم الخميس، وحضور الحكومة من عدمه هي من تصرح عنه".