مريم بندق

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد عبيد الراجحي أن الحكومة أكدت دائما حرصها على التعاون الإيجابي مع مجلس الأمة بما يحقق الإنجاز وطموحات المواطنين طالما هناك تنسيق مسبق وعطفا على تنسيق النواب مع الحكومة على عقد الجلسة الخاصة يوم الخميس المقبل لنظر أربعة قوانين فإن الحكومة ستحضر الجلسة.



وقال الوزير الراجحي في تصريح صحفي اليوم الاثنين إن توجيهات سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء تشدد على تذليل أي عقبات أمام تعاون واستقرار العلاقة مع مجلس الأمة.



وأكد أن الحكومة حريصة على تعزيز الدور التشريعي لمجلس الأمة لتحقيق طموحات المواطنين وإنفاذ برنامج عملها وخطط التنمية.