أعلن الرئيس التنفيذي بالإنابة ونائب الرئيس التنفيذي للعمليات المشتركة في الشركة الكويتية لنفط الخليج محمد سالم الحيمر عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة شيفرون السعودية حول تصدير كميات الغاز الفائض من عمليات الوفرة المشتركة.



وأوضح أنه من المتوقع أن يبدأ التصدير بكمية تقدر بـ 12 مليون قدم مكعبة من الغاز على أن ترتفع تلك الكمية خلال الخمس أشهر المقبلة لتصل إلى 40 - 50 مليون قدم مكعبة، إلى أن تصل بعد 4 سنوات إلى 80 - 100 مليون قدم مكعبة من الغاز.



وشدد الحيمر على أن هذه الاتفاقية تعتبر إضافة جديدة تسجل لإنجازات الشركة الكويتية لنفط الخليج، وتصب في صالح المردود الاقتصادي والبيئي للكويت، وفي إطار سعي الشركة لتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات النفطية في منطقتي العمليات المشتركة مع الجانب السعودي الشقيق، وتماشيا مع الاعتبارات البيئية المعمول بها في الكويت.



وشهد توقيع مذكرة التفاهم، حضور محمد الحيمر ممثلا عن الشركة الكويتية لنفط الخليج، وعن شيفرون السعودية دون ستيلنق كبير نواب رئيس شيفرون السعودية للعمليات، وذلك بحضور الإدارة التنفيذية ممثلة في كل من نايف العنزي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية، ومحمد الزعبي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية والتجارية.



وأفاد الحيمر بأنه تم الاتفاق بين الأطراف وفقا لمذكرة التفاهم على تطوير خطتي تشغيل قصيرة وطويلة الأمد لتصدير الفائض من كميات الغاز المنتجة من منطقة عمليات الوفرة المشتركة لمرافق تكرير شركة نفط الكويت تمهيدا لمعالجتها وبما يتوافق مع لائحة حرق الغاز الخاصة بالهيئة العامة للبيئة في الكويت.



وأكد أن الاتفاق تضمن أن تفي كميات الغاز المنتجة من المنطقة في المقام الأول بمتطلبات تشغيل منطقة العمليات المشتركة من وقود وتشغيل المرافق والحقول والمشروعات التابعة، مبينا أنه تم كذلك خلال الاجتماع مناقشة تصور خطة التشغيل قصيرة الأمد والتي تخدم الأهداف البيئية وموافقة نسب حرق الغاز في منطقة عمليات الوفرة المشتركة لمعايير الهيئة العامة للبيئة بالكويت.



واختتم الحيمر تصريحه بتوجيه الشكر للشيخ عبدالله الأحمد الحمود الصباح مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالكويت على دعم الهيئة وتعاونها الدائم مع الشركة الكويتية لنفط الخليج، للوصول إلى تطبيق المعايير البيئية المطلوبة في منطقة العمليات المشتركة لاسيما مع ما تتميز به من خصوصية وأهمية استراتيجية واقتصادية للكويت.