أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثارفي مصر، ثلاثة قرارات لتسجيل كل من دير المحارب تاواضرس بحاجر البعيرات بمحافظة الأقصر، وحمامات حلوان الكبريتية بمحافظة القاهرة، وزاوية الأجداب بالسلوم بمحافظة مطروح، في عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.



ويرجع تاريخ إنشاء دير المحارب تاوضروس إلى القرن السادس الميلادي ويقع بالقرب من مدينة هابو بالبر الغربي بمحافظة الأقصر.

والدير مشيد من الطوب اللبن ويتكون من مبنى الكنيسة القديمة وبعض القلالى الملحقة بها، ويوجد بداخل الكنيسة خمسة هياكل للملاك ميخائيل، والأنبا اقلاديوس، والأنبا تاوضروس، العذراء، ومارجرجس.

ويوجد بداخل حوائط الكنيسة بعض الأحجار الفرعونية المأخوذة من المعابد الفرعونية الموجودة بالبر الغربى بالأقصر.



ويقع حصن زاوية الأجداب في مدينة السلوم بمحافظة مطروح، ويرجع تاريخ إنشائه إلى القرن الرابع الميلادي وهو منشأة دفاعية بيزنطية لحماية الحدود، عبارة عن أسوار بها أبراج، كما يوجد بها بقايا مسجد مما يشير إلى استخدام الحصن خلال العصر الإسلامي كإحدى المحطات لاستراحة الحجاج، وتم استخدمه أيضا لتعليم الدين الإسلامى وتحفيظ القرآن الكريم.



بينما عيون حلوان الكبريتية، من أشهر العيون المائية في مصر، وتلك الشهرة بسبب كمية الكبريت المعالجة التي تصل إلى 27%، انفجرت عين ماء معدني طبيعية من باطن الأرض، ومقام عليها حمام سباحة مياه كبريتية لاستخدامه.



وترتفع العيون عن مستوى النيل بما يقرب من 33 متراً، ويبعد عنها النيل بمسافة تقدر بنحو 4كم، والمنطقة الموجود فيها العيون تقدر بنحو 4.5كم في الناحية الشمالية، وبنحو 3.5 كم في الناحية الشرقية الغربية، وتوجد محطة مترو باسم عين حلوان ويوجد فيها عين كبريتية.