تراجع عدد الفهود الآسيوية التي تواجه خطر الانقراض في إيران الى 12 فقط، مقارنة بنحو خمسين قبل أربعة أعوام، وفق ما أفاد مسؤول حكومي.



وقال حسن أكبري، نائب وزير البيئة المكلف شؤون البيئة الطبيعية والتنوع البيئي، "حاليا، العدد الإجمالي للفهود الآسيوية التي تم إحصاؤها في البلاد هو 12، بينها ثلاث إناث بالغات فقط"، وفق ما أوردت وكالة "تسنيم".



وحذّر أكبري من أن وضع الفهود حاليا "حرج جدا"، ولا سيما أن عددها يمثّل انخفاضا حادا مقارنة بما كان عليه في 2010 (نحو مئة) و2017 (نحو 50).



وتعاني هذه الحيوانات تبعات الجفاف والصيد والصدم من قبل مركبات خصوصا في المناطق الصحراوية وسط الجمهورية الإسلامية حيث تتواجد الأعداد الأخيرة منها، وفق الوزارة.



وأشار أكبري الى أن "الخطوات التي اتخذناها لزيادة الحماية والتوالد ورفع إشارات تحذيرية على الطرق، لم تكن كافية لانقاذ هذه الفصيلة".



وبدعم من الأمم المتحدة، أطلقت طهران في العام 2001 برنامجا لحماية هذه الفصيلة، علما بأن إيران هي من آخر الدول في العالم التي لا تزال هذه الحيوانات البرية تتواجد فيها.



وكان وجود الفهود، وهي أسرع الحيوانات في العالم إذ تصل سرعتها الى 120 كيلومترا في الساعة، يمتد من التخوم الشرقية للهند إلى السواحل الأطلسية للسنغال وأقصى جنوب القارة الافريقية.



لكن على رغم استمرار وجود أعداد لا يستهان بها في جنوب القارة الإفريقية، الا أن هذه السنوريات الكبيرة زالت تقريبا من شمال افريقيا وآسيا.



وفصيلة الفهود الآسيوية مدرجة على قائمة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة للأنواع المهددة بخطر انقراض أقصى.



وسعيا لزيادة التوعية إزاء المخاطر التي تهددها، طبعت صورة الفهود على قمصان المنتخب الوطني الإيراني الذي شارك في نهائيات كأس العالم 2014 في البرازيل، وفي دورة الألعاب الآسيوية التي أقيمت في السنة عينها.