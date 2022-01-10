بداح العنزي



اصدر امين عام المجلس البلدي بالانابة عبدالمحسن ابا الخيل تعميما بإيقاف العمل بالمجلس لمدة ثلاثة ايام على ان يستأنف الدوام يوم الاحد المقبل، وذلك بعد ظهور اصابات بفيروس كورونا بين عدد من موظفي الأمانة العامة للمجلس البلدي.



وتضمن التعميم التالي: استنادا إلى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 16 لسنة 2021 بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة المتحور الجديد من ڤيروس كورونا «أوميكرون» والالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية في مقار العمل.



وحرصا على صحة وسلامة موظفي الأمانة العامة للمجلس البلدي ونظرا للوضع الصحي الوبائي في الدولة والزيادة الملحوظة في عدد الإصابات بفيروس كورونا بين موظفي الأمانة العامة للمجلس البلدي اقتضت الأمانة العامة للمجلس البلدي إيقاف العمل اعتبارا من يوم الثلاثاء 11 يناير وحتى الخميس 13 يناير ويستأنف العمل يوم الأحد 16 يناير على أن يقدم الموظف عند حضوره شهادة فحص (PCR) تثبت خلوه من كورونا لا يتجاوز تاريخها 48 ساعة.



وتؤكد الأمانة العامة للمجلس البلدي على الموظفين بضرورة الالتزام بالضوابط والاشتراطات الصحية في مقر العمل طوال فترة الدوام.