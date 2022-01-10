أوقف أستاذ جامعي أفغاني مرموق معروف بانتقاده لحركة طالبان في كابول، وأعربت ابنته عن خشيتها على "صحته وسلامته".



اعتقلت حركة طالبان الأستاذ بجامعة كابول فيض الله جلال ولم تعلن أي أخبار عنه مذاك. وتحدث جلال في الأشهر الأخيرة مرارا عبر شاشات التلفزيون ضد حكام أفغانستان الجدد.



منذ وصولها إلى السلطة في آب/أغسطس، أحكمت الحركة تدريجا قبضتها على البلاد وفرقت بالقوة العديد من الاحتجاجات النسائية واعتقلت صحافيين لفترات وجيزة.



وقال الناطق باسم طالبان ذبيح الله مجاهد إن فيض الله جلال أوقف بسبب منشورات له عبر شبكات التواصل الاجتماعي "يحاول فيها تأليب الرأي العام ضد النظام والتلاعب بكرامة الناس".



وأضاف في تغريدة "أوقف لتجنب أن يدلي آخرون بتعليقات غير منطقية مشابهة" موردا أمثلة على المنشورات المعنية.



وأكدت ابنته حسينة أن المنشورات التي أوردها المتحدث باسم طالبان مصدرها حساب زائف حاولت عائلتها الإبلاغ عنه وغلقه مرارا في الأسابيع الماضية.



وقالت في تصريح لفرانس برس عبر الهاتف "طالبان تستخدم هذه المنشورات فقط كذريعة لإسكات صوت مسموع في أنحاء البلاد" مضيفة أنها لم تتمكن من التواصل مع والدها منذ اعتقاله.



وأردفت "نحن قلقون للغاية على صحته وسلامته".



- "كيف يمكنني التخلي عن شعبي؟" -وبرز فيض الله جلال وهو شخصية تحظى بالاحترام كانت تنتقد أيضا الحكومة السابقة المدعومة من الولايات المتحدة، خلال برنامج تلفزيون حواري مع مسؤول من حركة طالبان، وصفه فيه بأنه "عجل" وهي شتيمة في أفغانستان.



وانتشرت مقتطفات هذه الحلقة من البرنامج الحواري على نطاق واسع في أفغانستان فيما أعرب بعض المعلقين عن قلقهم على مصير جلال.



وبحسب حسينة جلال، رفض والدها الستينيي مغادرة أفغانستان، وهو لا يستفيد من أي حماية أمنية وعاش مؤخرا مختبئا في كابول فيما لجأت بقية عائلتها إلى أوروبا.



وأضافت "قال لي +كيف يمكنني التخلي عن شعبي؟ لم أتركه في عهد طالبان الأول أو خلال الحروب الأهلية، كيف أتخلى عنه الآن؟+".



واكتسب أستاذ القانون والعلوم السياسية في جامعة كابول سمعة طيبة باعتباره معارضا شرسا للقادة الأفغان على مر السنين.



وسُجن في الثمانينات بعد غزو الاتحاد السوفيتي للبلاد، واعتُقل عدة مرات خلال حكم طالبان الأول بين عامي 1996 و2001، بحسب حسينة جلال.



كانت زوجته مسعودة جلال أول امرأة تترشح لانتخابات الرئاسة في أفغانستان عام 2004.



وتظاهرت الأحد مجموعة صغيرة من النساء في كابول للمطالبة بالإفراج عنه واحترام حرية التعبير.



كذلك، طالبت منظمة العفو الدولية بالافراج عنه معتبرة أن الأستاذ الجامعي أوقف "لأنه مارس حقه في حرية التعبير وانتقد حركة طالبان".



ورغم تأكيدها أنها صارت أكثر اعتدالا مما كانت عليه خلال فترة حكمها الأولى، تمارس طالبان قمعا شديد للمعارضة وحق المرأة في العمل والدراسة منذ عودتها إلى السلطة، ما عرضها لتنديدات بالجملة.